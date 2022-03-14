Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан в Україні (документ)

Зеленський вніс до Ради законопроект про продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів з 24 березня

Термін дії запровадженого 24 лютого воєнного стану збігає о 5:30 ранку 26 березня

Президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням продовжити дію воєнного стану в Україні. Парламент повинен затвердити відповідний указ глави держави. Відповідний законопроєкт опублікований на сайті ВР.

Відповідно до виданого указу президента, якщо парламент ухвалить законопроєкт, то воєнний стан в Україні буде продовжено ще на 30 діб.

Зазначимо, термін дії запровадженого 24 лютого воєнного стану збігає о 5:30 ранку 26 березня 2022 року.

Нагадаємо, воєнний стан був запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Напад російської армії стався вранці 24 лютого 2022 року після того, як очільник Кремля Володимир Путін оголосив про «спеціальну операцію» в Україні.