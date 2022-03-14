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    Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан в Україні (документ)

    Зеленський вніс до Ради законопроект про продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів з 24 березня - Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан в Україні (документ)
    Зеленський вніс до Ради законопроект про продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів з 24 березня
    фото: Офіс президента

    Термін дії запровадженого 24 лютого воєнного стану збігає о 5:30 ранку 26 березня

    Президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням продовжити дію воєнного стану в Україні. Парламент повинен затвердити відповідний указ глави держави. Відповідний законопроєкт опублікований на сайті ВР.

    Відповідно до виданого указу президента, якщо парламент ухвалить законопроєкт, то воєнний стан в Україні буде продовжено ще на 30 діб.

    Зазначимо, термін дії запровадженого 24 лютого воєнного стану збігає о 5:30 ранку 26 березня 2022 року.

    Нагадаємо, воєнний стан був запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Напад російської армії стався вранці 24 лютого 2022 року після того, як очільник Кремля Володимир Путін оголосив про «спеціальну операцію» в Україні.

    Теги: воєнний стан Володимир Зеленський парламент
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    Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан в Україні (документ)