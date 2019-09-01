Зеленський розповів, коли нарешті почнуться «посадки»
Восени поточного року можуть розпочатися судові процеси над корупціонерамиПрезидент України Володимир Зеленський пообіцяв, що восени, коли запрацює Антикорупційний суд та вступить повністю у свої повноваження новопризначений генеральний прокурор, розпочнуться «посадки», про які він говорив під час предвиборчої кампанії.
Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу «1+1» з нагоди 100 днів президентства.
Він нагадав про призначення генпрокурора і про те, що Антикорупційний суд в Україні починає працювати 5-го вересня.
«Антикорупційний суд, якого не було, починає працювати 5-го вересня вперше в Україні. Антикорупційний суд. Там пройшов конкурс, і мені здається, що зараз там з’являться чесні судді. Це дуже важливе питання було. Далі: у нас з’явиться новий генеральний прокурор. Це дуже важлива людина. І я думаю, що восени, коли в нас з’являться і Антикорупційний суд, і генеральний прокурор, все почнеться», - зазначив глава держави.
При цьому він натякнув, що мова йде не лише про корупціонерів, але й держзрадників.
«Думаю, є такі кримінальні справи і є такі люди… Батьківщину продавати не можна, тому деякі справи ні в якому разі не можна продавати. І під заставу деяким людям не можна виходити», - підсумував він.
Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії одним із гасел кандидата в президенти Володимира Зеленського було: «Весна прийде - саджати будемо».