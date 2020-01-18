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    Суспільство

    Зеленський похизувався подарунком з «українського Нью-Йорка»

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    <p>Володимир Зеленський з пряником</p> - Зеленський похизувався подарунком з «українського Нью-Йорка»

    Володимир Зеленський з пряником

    Фото: Facebook

    Цей пряник у формі України доказ того, що місцеві дітлахи знають: наша країна цілісна, неподільна і єдина – президент

    Президент України Володимир Зеленський виклав фото із пряником у формі України, який йому надіслали діти із селища Новгородське на Донеччині.

    Фото Зеленський опублікував у Facebook.

    Президент України написав, що подарунок йому підготували діти з прифронтового селища Новгородське на Донеччині, яке називають «українським Нью-Йорком».

    «Отримав подарунок від діток з українського Нью-Йорка. Так і досі іменують прифронтове селище Новгородське на Донеччині. Цей пряник у формі України – доказ того, що місцеві дітлахи знають: наша країна цілісна, неподільна і єдина», − написав Зеленський.

    Як повідомлялося, стало відомо, що в Україні найбільше подорожчає у 2020 році.

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