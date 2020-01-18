Зеленський похизувався подарунком з «українського Нью-Йорка»
Володимир Зеленський з пряником
Цей пряник у формі України доказ того, що місцеві дітлахи знають: наша країна цілісна, неподільна і єдина – президент
Президент України Володимир Зеленський виклав фото із пряником у формі України, який йому надіслали діти із селища Новгородське на Донеччині.
Фото Зеленський опублікував у Facebook.
Президент України написав, що подарунок йому підготували діти з прифронтового селища Новгородське на Донеччині, яке називають «українським Нью-Йорком».
«Отримав подарунок від діток з українського Нью-Йорка. Так і досі іменують прифронтове селище Новгородське на Донеччині. Цей пряник у формі України – доказ того, що місцеві дітлахи знають: наша країна цілісна, неподільна і єдина», − написав Зеленський.
Як повідомлялося, стало відомо, що в Україні найбільше подорожчає у 2020 році.