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  3. Зеленський розповів про зустріч з «реальними героями» з Маріуполя
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    Новини

    Зеленський розповів про зустріч з «реальними героями» з Маріуполя

    Зеленський розповів про зустріч з «реальними героями» з Маріуполя

    Президент зустрівся з маріупольцями, яким вдалося виїхати з міста живими і з дітьми

    Президент Володимир Зеленський розповів про свою першу від початку повномасштабного російського вторгнення поїздку на Запоріжжя. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні вночі 6 червня.

    У Запорізькій області Зеленський зустрівся з військовими: заслухав доповіді та нагородив найкращих. Також він провів зустрічі головою Запорізької обласної військової адміністрації Олександром Старухом, керівництвом Нацполіції, СБУ в області і деякими мерами тимчасово окупованих міст.

    Крім того, президент зустрівся з маріупольцями, яким вдалося виїхати з міста живими і з дітьми.

    «Тут їх зустріла Хортиця. По-людськи й тепло. Умови (проживання. – Ред.) бачив. Тимчасові, але непогані. Зрозумів їхні складні питання, Думаю, вирішимо. У кожної сім'ї своя історія. Більшість були без чоловіків. У когось чоловік пішов воювати, у когось – в полоні. У когось, на жаль, загинув. Просто трагедія – ні дому, ні близької людини. Але треба жити – заради дітей. Реальні герої серед нас«, – зазначив глава держави.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський розповів про зустріч з «реальними героями» з Маріуполя