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    Економіка та фінанси

    Україна може повністю відмовитись від імпорту газу: оголошено амбітні плани

    Україна видобуває власний газ і може виробляти біогаз - Україна може повністю відмовитись від імпорту газу: оголошено амбітні плани
    Україна видобуває власний газ і може виробляти біогаз
    фото з відкритих джерел

    Потенціал України для виробництва біогазу - до 8 млрд куб. м на рік

    Україна має реальну можливість за рахунок розвитку власного видобутку газу та виробництва біогазу повністю відмовитись від імпорту газу. Про це заявив генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

    Він зазначив, що у Данії вже 27% газу у мережах – біометан (біогаз, доведений до якості метану). «Останні 5-6 місяців спостерігається стабільне зростання. Данія розраховує мати 100% зелену газову систему в 2030-2035 роках», – розповів Макогон.

    За його словами, Україна має дуже великий потенціал для виробництва біогазу - до 8 млрд куб. м біогазу на рік. «Це дуже амбітна ціль на наступні 10 років. Але 0,5 млрд куб. м біогазу через 2 роки – цілком реально», – вважає Макогон.

    Як повідомлялося, Україна вже влітку цього року отримає доступ до терміналів зрідженого газу Польщі та Литви.

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    Теги: газ Україна ГТС біометан
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    Україна може повністю відмовитись від імпорту газу: оголошено амбітні плани