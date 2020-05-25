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    Зеленський схвалив національну стратегію щодо здоров'я школярів

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    Глава держави доручив уряду зайнятися здоров'ям школярів&nbsp; - Зеленський схвалив національну стратегію щодо здоров'я школярів
    Глава держави доручив уряду зайнятися здоров'ям школярів 

    Реалізувати стратегію передбачається протягом 2020 – 2024 років

    Президент Володимир Зеленський схвалив Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі.

    Відповідний указ №195/2020 опублікований на сайті глави держави.

    «Схвалити Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі», - ідеться в документі.

    Зазначається, що стратегію схвалено «з метою забезпечення додержання конституційних прав та свобод дитини, гарантій з охорони дитинства, реалізації прав дітей на освіту, безпечне для життя і здоров’я освітнє середовище, збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління».

    Указом також доручено Кабінету міністрів щорічно затверджувати план заходів із реалізації цієї стратегії.

    Згідно з документом метою Національної стратегії є формування безпечних, комфортних та здорових умов навчання в закладах освіти, освітнього середовища, яке забезпечує оволодіння учнями компетентностями, необхідними для життя, формування культури безпечної та здорової поведінки.

    Реалізувати стратегію передбачається протягом 2020 – 2024 років, а її впровадження забезпечуватиметься в межах компетенції спільними зусиллями державних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості.

     

    Володимир Зеленський самоврядування президент
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