Китай підтримав Лукашенка



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Під керівництвом Лукашенко Білорусь зможе відновити політичну стабільність, - сподіваються у Китаї

МЗС Китаю заявив, що поважає вибір, зроблений білоруським народом

Міністерство закордонних справ Китаю заявило про визнання президентом Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомляє Радіо Свобода

«Ми поважаємо вибір, зроблений народом Білорусі», – заявив на брифінгу у четвер, 24 вересня, представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, коментуючи церемонію інавгурації Олександра Лукашенко, що відбулася напередодні.

«Ми сподіваємось та віримо, що під керівництвом Лукашенко Білорусь зможе відновити політичну стабільність», – сказав чиновник.

Як повідомлялося, 23 вересня Лукашенко таємно вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Нагадаємо, українська держава не вважає легітимною інавгурацію Лукашенка.

ЄС не визнає легітимність Олександра Лукашенка та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі.

У комітеті Сенату США заявили, що Лукашенко більше не є президентом Білорусі. Американські політики закликали Лукашенка піти у відставку.

До слова, білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка.

23 вересня у Білорусі на акціях протесту було затримано 259 осіб.