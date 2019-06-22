Зеленський став єпископом



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На фото - сьогоднішня служба Фото: facebook.com

Ієромонаха Іллю (Зеленського) возвели в сан єпископа Харківського і Богодухівського

У Володимирському соборі у Києві 22 червня ієромонаха Іллю (Зеленського) возвели в сан єпископа Харківського і Богодухівського. Про це повідомив священник Іоасаф Бєлгородський у Facebook.

«Сьогодні, у суботу, співслужив Святійшому патріарху Філарету за Божественною Літургією у Свято-Володимирівському патріаршому Соборі. На літургії була здійснена архієрейська хіротонія ієромонаха Іллі (Зеленського) в єпископа Харківського і Богодухівського», - повідомив Іоасаф Бєлгородський.

Після літургії, під час вручення новопоставленому архієрею жезла, Святіший патріарх сказав слово настанови.

Раніше повідомлялося, що Окружним адміністративним судом міста Києва 18 червня було відкрито провадження у справі за позовом Київської Митрополії Української Православної Церкви до Міністерства культури України та Державного реєстратора КП «Центр правової допомоги та реєстрації» щодо незаконності проведення державної реєстрації Релігійного центру Православної Церкви України (ПЦУ).