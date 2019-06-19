Московський патріархат пішов судом на ПЦУ

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Відкрито провадження у справі за позовом Київської Митрополії УПЦ (МП) щодо незаконності проведення державної реєстрації Релігійного центру Православної Церкви України (ПЦУ)

Окружним адміністративним судом міста Києва 18 червня було відкрито провадження у справі за позовом Київської Митрополії Української Православної Церкви до Міністерства культури України та Державного реєстратора КП «Центр правової допомоги та реєстрації» щодо незаконності проведення державної реєстрації Релігійного центру Православної Церкви України (ПЦУ).

Про це 19 червня повідомляє Синодальний Юридичний відділ УПЦ (МП).

«Позовна заява Київської Митрополії Української Православної Церкви вмотивована допущенням істотних порушень чинного на момент проведення державної реєстрації створення юридичної особи законодавства України, а також вчиненням відповідачами в адміністративній справі протиправних дій, у зв’язку з чим, на думку Київської Митрополії Української Православної Церкви, рішення державного реєстратора про проведення державної реєстрації створення юридичної особи із найменуванням «Київська Митрополія Української Православної Церкви (Православної Церкви України)» та відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань має бути скасовано судом», - говориться у повідомленні.

Наразі, як повідомляється, Київською Митрополією Української Православної Церкви проводяться підготовчі дії до участі у розгляді цієї адміністративної справи та, зокрема, швидкого реагування на будь-які процесуальні дії, що будуть вчинятись іншими учасниками такого судового процесу.

Зазначається, що 30 січня Державним реєстратором КП «Центр правової допомоги та реєстрації» було проведено державну реєстрацію створення Релігійного центру Православної Церкви України (ПЦУ) як юридичної особи із таким найменуванням: «Київська Митрополія Української Православної Церкви (Православної Церкви України)».

В УПЦ (МП) заявили, що у своєму коментарі 2 лютого Голова Юридичного відділу УПЦ протоієрей Олександр Бахов повідомив, які саме положення чинного на момент державної реєстрації створення названої юридичної особи законодавства України були порушені.

«Так звана новоутворена ПЦУ не має підстав називатись Київською Митрополією Української Православної Церкви, не тільки тому що з подібною назвою існує релігійний центр ще з 1991 року, а й тому, що первинний правовстановлюючий документ «Томос», який вони повинні були поважати і виконувати визначає їм дві назви – «Православна Церкви України» (ПЦУ) та «Святіша Церква України» (СЦУ)», - заявив Бахов.

Нагадаємо, Почесний патріарх Православної церкви України Філарет розіслав запрошення на собор Української православної церкви Київського патріархату, який він скликає 20 червня.

Також Православна церква України 20 червня проведе у Києві Всеукраїнський церковно-громадський форум єдності українського православ`я.