Порошенко б'є на сполох: влада хоче обкласти податками середній клас

Колишній президент розкритикував податкові новації влади

Податкові ініціативи влади не просто погіршують умови для малого і середнього бізнесу, а фактично запроваджують «презумпцію винуватості» для кожного платника податків. Про це заявив п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко в інтерв’ю на телеканалі «Думська».

Порошенко жорстко розкритикував законопроєкт 5600 і наголосив, що влада хоче обкласти податковим навантаженням середній клас, який щойно почав відновлюватись після коронавірусних локдаунів.

«Ми точно за нього не будемо голосувати, але ми зробимо все можливе для того, щоб він не пройшов, бо це погіршення умов малого та середнього бізнесу, хто працює на спрощеній системі оподаткування», – наголосив Порошенко.

Він наголосив, що згідно з новим документам людям, які захочуть придбати квартиру чи житло, доведеться платити ще більше податків.

«Ініціатива, яка вийшла лише зараз і вона за межами законопроекту 5600, це взагалі знущання над українським народом. Вони збираються ввести податки на видатки», – обурюється п’ятий президент.

«Вони приймають такий закон, що можуть зайти в будинок до кожного і сказати – ану, поясни мені джерело походження, порушуємо кримінальну справу і у в’язницю. Або, якщо не хочеш йти у в’язницю, 18% ти заплатиш за оцінку всього, що ти маєш. Це в умовах бідної країни! Я вважаю, що це 100% знущання над платниками податків», – переконаний Порошенко.

1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

22 липня набули чинності два основні закони про податкову амністію. Ще один закон з цього пакета набув чинності раніше, 26 червня. А четвертий законопроєкт поки перебуває на розгляді Ради, але визначений президентом як невідкладний і його повинні розглянути восени. Сама податкова амністія стартує за три тижні – 1 вересня. І триватиме рівно рік.

До слова, Кабмін готує українцям новий податковий сюрприз. Уряд готується внести до парламенту законопроєкт про так звані непрямі методи податкового контролю. Йдеться про те, що податкова зможе уточнювати походження коштів, витрачених особою на придбання цінних активів.