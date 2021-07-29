Зеленський у п’ятницю їде на Донбас

Завтра на Донбасі може відбутись засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський завтра поїде з робочим візитом на Донбас. Тепер поїздку підтверджено офіційно. Про це повідомляє у Facebook Донецької ОДА.

Повідомляється, що 30 липня відбудеться робоча поїздка Зеленського в Донецьку область. На сайті президента анонсу робочого візиту ще немає.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела писало, що Зеленський на 30 липня збирає Раду національної безпеки і оборони (РНБО), засідання якої може пройти на Донбасі.

Крім того, сам Зеленський говорив, що на засідання РНБО буде винесено питання тарифів на електроенергію для населення, зокрема, ціни можуть знизити для вразливих категорій.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський на Житомирщині представив нове командування Генштабу.

Як відомо, напередодні Зеленський провів кадрові зміни в армії. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко. Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Олександр Павлюк – Командувачем об'єднаних сил.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку та переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

Також Зеленський звільнив низку високопосадовців СБУ та пояснив причини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Згодом Офіс президента прокоментував зміну керівника Служби зовнішньої розвідки.