Кадрові зміни в ЗСУ: чому звільнили Хомчака і які виклики стоять перед Залужним

Чи зможе Залужний провести структурні реформи армії?

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Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отправлен в отставку и получил назначение на пост первого заместителя секретаря СНБО. Новым главнокомандующим ВСУ президент Владимир Зеленский назначил Валерий Залужный – командующий оперативным командованием «Північ».

Пресс–секретарь президента Сергей Никифоров причины отставки Хомчака объяснил вообще одной фразой: «...президент хочет видеть синергию между министерством обороны и вооруженными силами Украины. Такой синергии, к сожалению, мы не видим, наоборот – конфликты».

Очевидно, речь идет о конфликте Хомчака и министра обороны Андрея Тарана – уже почти год как они прекратили разговаривать и общаются исключительно на совещаниях в офисе. Однако какой–либо оценки действиям Хомчака президент не дал, и каких–либо конкретных задач Залужному не поставил. Даже комитет Верховной Рады по обороне не встречается с уволенными руководителями и не имеет никакого понимания о кадровых решениях офиса президента – это прямое нарушение одного из ключевых стандартов НАТО – парламентского контроля.

Причины ухода Хомчака

1. Отставка Хомчака – это результат усиления влияния главы офиса президента Андрея Ермака. Министр обороны Таран – это человек Ермака, которого он поставил на эту должность. Хомчак назначенцем Ермака не является. Поэтому череду конфликтов, скандалов и уголовных дел в армии офис не стал решать – а просто согласовал увольнение и Хомчака и Тарана. Для начала уволили трех заместителей министра, теперь Хомчака, отставку Тарана планируют на осень. Как известно, в отличие от всех стран НАТО, в Украине сохраняется совершенно абсурдная тройственная система управления армией – министр обороны от президента, главком ВСУ от президента, и офис Верховного главнокомандующего – президента. Офис усиливается во всех силовых структурах.

2. Имиджевые задачи офиса президента. Зеленский предпочитает не решать проблемы слабых институтов государства, не ставить конкретные задачи и не писать стратегии и программы, президент думает исключительно в информационной плоскости, в сфере пиара. Поэтому вместо решений проблем проводят «смену караула».

Оценка назначения Залужного

На место Хомчака Зеленский принял решение назначить очень достойного генерала Валерия Залужного. Это грамотное политическое решение, если судить из реалий сегодняшнего дня и делать выбор из рядов украинского генералитета. Залужному 48 лет, это, пожалуй, наиболее коммуникабельный украинский генерал, который всегда тесно взаимодействовал с гражданским обществом. Его продвигали и отмечали оба бывших главкома – Муженко и Хомчак. В войсках пользуется уважением.

Достойный человек получает большую честь и ответственность.

И это очень обнадеживает.

Но чтобы дать оценку ожиданиям от нового назначения, для меня лично будет несколько критериев, которые не требуют финансов, которые находятся полностью в компетенции главкома и которые станут очевидно в ближайшей перспективе.

Четыре вызова для нового главкома ВСУ

Есть четыре вопроса, которые прямо зависят от главкома Залужного, и которые позволят дать оценку этому назначению в близкой перспективе:

1. Ведение боевых действий на Донбассе. Получат ли украинские войска поддержку и боеприпасы для усиления сопротивления российской агрессии?

2. Кадровые назначения командиров. Фронт показывает, что значительное число наших комбригов и генералов в ОК не являются адекватными боевые лидерами. Они неспособны ни привлечь на контракт мотивированных бойцов, ни сделать свои части боеспособными. Отчетность подменяет во многих частях смысл службы во время войны. Заробитчанство, совок – главный бич армии и госсектора в целом.

3. Сокращение «совка», «террора» проверяющих комиссий, ликвидация книги Уразова, и прочей бюрократической галиматьи, которая у нас остается основой службы во многих частях, выматывает нервы и время.

4. Подготовка документов оборонного планирования, анализ проблем. На восьмом году войны ВСУ не подготовили историю боевых действий 14–15 годов, нет анализа наших проблем и недостатков, нет анализа реальных потребностей армии, программы качественных изменений. Без инициативы самих военных Минобороны и президент инициативы в этом вопросе не проявят. «Визия–2030», оглашенная Хомчаком в 2019–м, носит сугубо декларативный характер, и не предполагает качественных изменений в боеспособности армии. Стратегия военной безопасности, которую утвердил указом Зеленский в марте 2021–го это просто пустой набор слов, в котором вообще отсутствует понятие целей и задач военной реформы. Военные говорят о возросшем опыте армии – но на самом деле у нас есть опыт индивидуальный, участников боевых действий, очень разный, и не всегда из этого опыта делаются правильные выводы. А ведь опыт армии чего–то стоит, только когда он облекается в форму докладов, выводов, решений, изменений в уставы, регламенты. Эту интеллектуальную работу мы обязаны в армии сделать. Азербайджан уже заявил о написании полной истории войны 2020–го года в Карабахе день за днем – а еще года не прошло.

Сможет ли Залужный провести структурные реформы армии?

Было бы поспешным ожидать от назначения Залужного каких-то быстрых и резких перемен. Почему?

1. Очень опасно, что начальником комитета по разведке при президенте остается Руслан Демченко – известный русофил, тесно связанный с Кремлем. Именно Демченко причастен к провалу всех разведывательных операций ГУР МО против России, и именно Демченко постоянно подает доклады, что «перемирие» на Донбассе нарушают... украинские войска. Что будет делать Ермак, получив сейчас от Зеленского дополнительные рычаги влияния в силовых структурах, мы не знаем, но явно не будет разрывать свои контакты с замглавы администрации Путина Дмитрием Козаком.

2. В Минобороны отсутствует управление. У Тарана уволили трех заместителей – ключевых людей в его команде, сам министр просто физически недееспособен. Кого назначат – непонятно. Какие задачи поставят – непонятно. Причины конфликтов между Тараном и Хомчаком – отсутствие решений со стороны самого президента и отсутствие единой вертикали управления армией – не устранены.

3. Реформы в армии – это прежде всего оборонная политика, которую должен сформировать президент, правительство и парламент. Невозможно проводить структурные реформы, когда президент приезжает только для фотосессий. Стоит почитать новую оборонную стратегию Великобритании, у нас нет ничего похожего на такой системный документ.

Впрочем, нет никаких сомнений в патриотизме и гражданском сознании главкома ВСУ Залужного, поэтому несмотря на все неизбежные сложности, считаю, что он приложит усилия, чтобы добиться значимых результатов и изменений. А задача гражданского общества во время войны – помогать этим изменениям.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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