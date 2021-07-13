Про Голокост очима Путіна. У форумі «Україна 30» бере участь скандальний російський режисер

Про Голокост очима Путіна. У форумі «Україна 30» бере участь скандальний російський режисертрансляція
Режисер із РФ, який займається в Україні Меморіалом «Бабин Яр», виступив одразу після президента
Сьогодні участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Гуманітарна політика» бере глава держави Володимир Зеленський та скандальний російський режисер, худкерівник Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Ілля Хржановський.
Перший день присвячений обговоренню трагедії в Бабиному Яру та Голодомору. Також обговорюватиметься тема національних громад України.
Українці висловили рішучий протест у зв'язку з тим, що скандальний Хржановський та російські олігархи транслюють історичну політику в Україні.
«Сьогоднішній форум «Україна 30. Гуманітарна політика» з підзаголовком «Бабин Яр. Голодомор. Національні спільноти України» відкриває президент Зеленський та Хржановський. Скандальний російський режисер виступає одразу після президента. Офіс президента підмахує меморіальному центру всі їх «хотєлки» і проджекти, абсолютно не зважаючи на позицію багатьох стейкхолдерів, науковців та релігійних діячів. Такий стан справ – це про що завгодно, але не про українську гуманітарну політику», – написав громадський активіст, працівник Українського інституту нацпам'яті Роман Кулик.
Колишня народна депутатка, ексзаступниця міністра культури Ірина Подоляк назвала участь Хржановського в такому заході «великою помилкою».
«Радник Путіна Сурков придумав у другій половині 2000-х «управляємий националізм». Тоді ФСБ взяла під крило усі неонацистські угруповання по всій території Росії і не тільки. Ви маєте пам’ятати сплекск тої різні усіх «інших», яка тоді почалась за поребриком і не закінчилась донині. Кремль інфільтрує своїх «управляємих националістов», а де-факто неонацистів і в інші країни, серед яких Україна далеко не виключення... Сьогодні Хржановський, як художній керівник Меморіалу «Бабин Яр», виступає разом із президентом моєї країни на відкритті конференції про Голокост, Голодомор і національні спільноти України… Велика помилка! Доленосна! Путін тихо усміхається», – написала Подоляк.
Нагадаємо, до Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» в Україні ставляться негативно. Ще у квітні 2020 року діячі культури просили звільнити Іллю Хржановського з посади художнього керівника центру.
Вони критикували концепцію та методи меморіалізації трагедії Бабиного Яру, запропоновані російським режисером, а також через причетність до проєкту російських бізнесменів – Михаїла Фрідмана та Германа Хана.
Ураїнські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.
Нагадаємо, 25 грудня 2020 року, на Різдво Христове за григоріанським календарем, ініціатори російського проєкту меморіального комплексу «Бабин Яр» розпочали розкопки на Кирилівському православному кладовищі та наткнулись там на залишки старих поховань. Це викликало великий скандал у суспільстві.
Як відомо, Офіс президента України дозволив російським авторам меморіалу «Бабин Яр» почати будівництво поминальної синагоги на землі Кирилівського православного кладовища.
14 травня 2021 року вже відкрили поминальну синагогу в Бабиному Яру.
Нагадаємо, єврейські організації судяться зі столичною владою через будівництво на кладовищі в Бабиному Яру.
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».
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