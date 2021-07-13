Про Голокост очима Путіна. У форумі «Україна 30» бере участь скандальний російський режисер

Сьогодні участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Гуманітарна політика» бере глава держави Володимир Зеленський та скандальний російський режисер, худкерівник Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Ілля Хржановський.

Перший день присвячений обговоренню трагедії в Бабиному Яру та Голодомору. Також обговорюватиметься тема національних громад України.

Українці висловили рішучий протест у зв'язку з тим, що скандальний Хржановський та російські олігархи транслюють історичну політику в Україні.

«Сьогоднішній форум «Україна 30. Гуманітарна політика» з підзаголовком «Бабин Яр. Голодомор. Національні спільноти України» відкриває президент Зеленський та Хржановський. Скандальний російський режисер виступає одразу після президента. Офіс президента підмахує меморіальному центру всі їх «хотєлки» і проджекти, абсолютно не зважаючи на позицію багатьох стейкхолдерів, науковців та релігійних діячів. Такий стан справ – це про що завгодно, але не про українську гуманітарну політику», – написав громадський активіст, працівник Українського інституту нацпам'яті Роман Кулик.

Колишня народна депутатка, ексзаступниця міністра культури Ірина Подоляк назвала участь Хржановського в такому заході «великою помилкою».

«Радник Путіна Сурков придумав у другій половині 2000-х «управляємий националізм». Тоді ФСБ взяла під крило усі неонацистські угруповання по всій території Росії і не тільки. Ви маєте пам’ятати сплекск тої різні усіх «інших», яка тоді почалась за поребриком і не закінчилась донині. Кремль інфільтрує своїх «управляємих националістов», а де-факто неонацистів і в інші країни, серед яких Україна далеко не виключення... Сьогодні Хржановський, як художній керівник Меморіалу «Бабин Яр», виступає разом із президентом моєї країни на відкритті конференції про Голокост, Голодомор і національні спільноти України… Велика помилка! Доленосна! Путін тихо усміхається», – написала Подоляк.

Нагадаємо, до Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» в Україні ставляться негативно. Ще у квітні 2020 року діячі культури просили звільнити Іллю Хржановського з посади художнього керівника центру.