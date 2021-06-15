В Україні стартував проєкт з цифровізації землі. Як він працюватиме

На першому етапі реалізації проєкту результати оцифрування та аналізу будуть щомісяця публікуватись у форматі інфографічних звітів

На першому етапі реалізації проєкту результати оцифрування та аналізу будуть щомісяця публікуватись у форматі інфографічних звітів

В Україні планується впровадження дворівневої цифрової трансформації в аграрній сфері

В Україні стартував проєкт з цифровізації земель. Як повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифровізації, цифрової трансформації Тарас Дзьоба, в Україні планується впровадження дворівневої цифрової трансформації в аграрній сфері.

«Перший рівень покриває відносини і взаємодію держави та учасників сектора. Будь-які відносини і послуги, які виникають між фермерами, господарствами та державою, будуть мати можливість відбуватись на базі цифрової омніканальної платформи, назвемо його умовно «АгроДія», тобто ми хочемо трансформувати сутнісно процес взаємодії держави і учасників галузі йти ще далі за поняття Державний аграрний реєстр», – цитує Дзьобу Agravery.

За словами чиновника, впровадження та оновлення існуючих ІТС з метою збору інформації про галузь біг дати, поширення дата-дрівен методологій прийняття рішень, залучення ОТГ в процес цифрового освоєння територій.

«Другий рівень – це власне цифрова трансформація самих сільськогосподарських виробників. Ми як держава зацікавлені, щоб учасники сектору почали використовувати цифрові рішення, в тому числі в менеджменті та управлінні земельними ресурсами. І завдяки цьому мали більші прибутки, можливість платити більші податки, робити свій внесок у соціально-економічний розвиток. Ми будемо сприяти поширенню кращих практик і їх активному впровадженню», – наголосив урядовець.

Таким чином, міністерство підтримує і буде підтримувати подібні ініціативи. І саме зараз триває робота над системним рішенням у сфері земельного моніторингу, що дозволить працювати на рівні держави і міжвідомчої взаємодії.

«Напрацьовується постанова Кабміну, яка покриватиме автоматичну взаємодію як мінімум шести реєстрів, великий вклад роблять міжнародні партнери USAID, Світовий Банк, розробники ДП Центр ДЗК, Інститут Землекористування НААН», – підсумував Тарас Дзьоба.

Відомо, що на першому етапі реалізації проєкту результати оцифрування та аналізу будуть щомісяця публікуватись у форматі інфографічних звітів, що включають в себе наступну інформацію: земельна статистика області, децентралізація, баланс земель – категорії, баланс земель – цільове призначення, концентрація с/г земель у громадах, концентрація великих ділянок, мінімальна вартість землі в громадах, обмеження та судові справи, форми власності, передача земель громадам, найбільші власники землі, тип землекористування, найбільші землекористувачі, ставка та терміни оренди, емфітевзис, посіви основних культур, технічні втрати землекористування, проблеми та ризики земельних відносин, державні та комунальні землі, ризики тіньової оренди, ризики самовільного зайняття земель, ризики порушення цільового призначення, наповнення реєстрів, проблеми реєстрів.

До слова, президент Зеленський переконує, що українська земля «не поїде на поїздах до інших країн».

Раніше українцям назвали вартість оренди землі в різних областях країни

До слова, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.