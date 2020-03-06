Зеленський: у списку на обмін понад 200 осіб, деякі з них могли вже померти



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Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну

Україна передала у Мінську список з понад 200 прізвищ для обміну полоненими

Українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього взаємного звільнення утримуваних осіб.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю турецькому телевізійному каналу «ТРТ».

«Ми передали в Мінську список з понад 200 осіб. Це дуже важливо. Ми дізналися імена цих людей, де вони перебувають. Ми не знаємо, коли та з яких регіонів ми повернемо цих людей, але ми, безумовно, прагнемо цього», – сказав глава держави.

Президент зазначив, що деякі люди, яких Україна хоче обміняти, могли вже померти.

«Деяких катували, ми не знаємо, хто там є. Але, на жаль, знаємо, що зможемо повернути лише тіла деяких з цих людей. У Мінській групі є люди, які працюють над усіма цими питаннями», – сказав він.

Крім того, за словами президента, триває обговорення з Росією питання прав кримських татар, які перебувають на території окупованого Криму.

Глава держави зауважив, що необхідно використовувати всі дипломатичні засоби для припинення війни та повернення людей.

«Дуже важливо говорити про місця розведення військ. Я маю на увазі те, що торік ми визначили три гуманітарні зони розведення. Є ще три точки, про які ми говоримо», – зазначив Зеленський.

Водночас, за його словами, найскладнішим у переговорах залишається питання Криму, але без нього говорити про територіальну цілісність України неможливо.

«Коли я брав участь у Нормандській зустрічі, я порушував це питання, але всі говорили про Донбас, про те, як зупинити війну на Донбасі. Криму там не було, в жодній домовленості не було. Крим для нас – стратегічне питання. Ми не можемо говорити про територіальну цілісність України, не обговорюючи питання Криму», – розповів президент.

До слова, новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що треба подавати воду в окупований Крим, бо буде «гуманітарна катастрофа».

Напередодні секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Україна планує повернути майже 200 полонених у рамках наступного обміну з ОРДЛО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції заявив, що в полоні сепаратистів залишаються понад 200 українців.

Як повідомлялося, звільненим з полону українцям почали надходити 100 тис. грн матеріальної допомоги.

До відома, 29 грудня 2019 року Офіс президента заявив, що в результаті обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян