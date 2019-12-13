Зеленський відреагував на показ серіалу «Слуга народу» в Росії



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Серіал «Слуга народу» із Зеленським протримався в ефірі росТВ лише один вечір

Президент зауважив, що був здивований тим, що ТНТ взяв права на показ серіалу у шведської компанії

Президент Вододимир Зеленський здивувався, що російський телеканал ТНТ вирішив транслювати серіал «Слуга народу» та жартома порівняв його із ядерною зброєю.

Про це він розповів в ефірі програми «Право на владу».

«Дуже жалкую, тому що це одна зі стратегій. Ви знаєте, що у когось є ядерна зброя, а у когось є «Слуга народу», - відповів Зеленський на запитання, чи шкодує, що серіал вже зняли з показу на телеканалі ТНТ.

Водночас він зауважив, що був здивований тим, що ТНТ взяв права на показ серіалу у шведської компанії, яка, за його словами, із 2012 року купує всі права на рейтинговий продукт «Студії Квартал 95». Він також згадав, кілька років тому телеканал «Дождь» уже звертався з проханням про отримання прав на показ «Слуги народу», але «зупинили цей діалог».

«У цілому, мені здається, що це інформаційна велика помилка телеканалу чи влади, чи тієї частини влади, яка керує інформаційною політикою в Росії, тому що показати дві серії, краще було не показувати, адже показали дві серії й тепер всі люди, які мали можливість подивитися ці дві серії, точно подивляться в YouTube», - додав Зеленський.

Як повідомляв «Главком», телеканал ТНТ 11 грудня вперше на російському телебаченні почав показ серіалу «Слуга народу» з чинним президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі.

11 грудня під час трансляції першої серії «Слуги народу» в Росії вирізали жарт про президента РФ Володимира Путіна.

За сюжетом новообраний президент України Василь Голобородько, роль якого виконує Зеленський, вибирає дорогий годинник і костюм. Прем'єрміністр підказує, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot, вимовляючи її назву як «Хубло». Герой Зеленського дивується: «Путін - Хубло»?

Втім, серіал «Слуга народу» із Зеленським протримався в ефірі росТВ лише один вечір.