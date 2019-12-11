Гончаренко хоче спитати Зеленського, за скільки російському телеканалу продали серіал «Слуга народу» документ



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Народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко запитає у Зеленського, коли відбувались переговори щодо продажу серіалу

Нардеп Гончаренко підготував Зеленському запит щодо трансляції «Слуги народу» на російському телеканалі

Депутатський запит щодо умов продажу прав на трансляцію телесеріалу «Слуга народу» на російському телеканалі ТНТ підготував народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. Про це він повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook.

Зокрема, Олексій Гончаренко запитує у президента Зеленського, за яку суму «Студія Квартал 95» продала права на трансляцію і коли відбувались переговори щодо продажу серіалу. Гончаренко нагадує, що з сьогоднішнього дня на російському каналі ТНТ буде транслюватися український серіал «Слуга народу», де головну роль грає чинний президент України.

«Написав запит особисто Зеленському, щоб дізнатися «що по чому», а саме: за яку суму «Студія Квартал 95», творцем якої є сам Володимир Олександрович, були продані права на трансляцію російському телебаченню; коли почалися переговори; коли відбувся продаж прав на трансляцію і була проведена операція», – зазначив він.

«Анонс політичної комедії на росТБ відбувся раптово і відразу після «нормандської зустрічі», де був і глава «Газпрому», який і володіє ТНТ. Хто знає, може Зеленський домовлявся про серіал в обмін на «формулу Штайнмаєра»?» – додав Гончаренко.

Як повідомляв «Главком», телеканал ТНТ 11 грудня вперше на російському телебаченні почне показ серіалу «Слуга народу» з чинним президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі.

Варто зазначити, що ТНТ – російський федеральний телеканал, який входить до п’ятірки найбільших каналів Росії. Один з власників ТНТ – «Газпром-Медіа Холдинг».