Зеленський відсторонив Ноняка від обов'язків глави «Укртрансбезпеки»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Ноняк

Ноняка відсторонили через відсутність належного контролю за будуванням українських доріг

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Михайла Ноняка відсторонили від обов'язків глави «Укртрансбезпеки».

Зокрема, глава держави заявив, що Ноняка відсторонили через відсутність належного контролю за будуванням українських доріг.

«Якщо взяти «Укртрансбезпеку», Україна щорічно витрачає 4 мільярди гривень на дороги, а їх немає. Вони становляться все гірше і гірше. Навіть ті, які побудували, вони дуже неякісні. Саме через відсутність належного контролю, вчора за значні недоліки в роботі… ми відсторонили від виконання обов’язків керівника «Укртрансбезпеки». За такими оборудками стоять найвищі посадовці. Тут має бути реагування антикорупційних органів», - зазначив президент.

Нагадаємо, що 18 липня Зеленський заявив, що впродовж п'яти років спецекспортери у оборонній сфері перерахували на офшорні рахунки $30 млн.