Зеленський хоче перевірити дотації для МХП мільярдера Косюка



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Володимир Зеленський зацікавився статками мільярдера Юрія Косюка, який працював в команді Порошенка

Президент Володимир Зеленський доручив перевірити доцільність виплати дотацій «Миронівському хлібопродукту» Юрія Косюка. Про це глава держави заявив під час засідання Національної ради з питань антикорупційної політики.

«Одному з найбільших агрохолдінгів «Миронівському хлібопродукту» з державного бюджету виділено майже 2,5 млрд грн дотацій. Так це називається – дотації», - повідомив Зеленський.

На його думку, МХП не потребує державної підтримки, бо має надприбутки, і щорічно виплачував величезні дивіденди акціонерам.

«До речі я хотів би звернутись до наших правоохоронних і антикорупційних органів, давайте перевіримо, якщо ми можемо, суму цієї «бюджетної допомоги» і суму дивідендів, і порівняємо. Може однакові цифри отримаємо», - сказав Зеленський.

Нагадаємо, власником МХП є Юрій Косюк, який у 2014 році займав посаду заступника голови Адміністрації президента Порошенка.

В 2017 році МХП отримав 6,4 млрд грн ($230 млн) прибутку. В тому ж році підприємства холдингу МХП отримали рекордну суму дотацій — 1,4 млрд гривень, або приблизно 35% від загальної суми державної підтримки аграрної галузі. Власник МХП вважає це правильним, тому що його компанія сплатила найбільше податків — 4,2 млрд грн, вона єдина в списку найбільших платників податків країни. При цьому крім дотацій в 2017 році МХП отримало 3,3 млрд грн відшкодування експортного ПДВ. В сумі це перевищує те, що уплатив холдинг Косюка у вигляді податків до бюджету.

В березні 2018 року Рада директорів агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» схвалила виплату проміжних дивідендів акціонерам у розмірі приблизно 2,2 млрд грн ($80 млн). Таким чином за 2017 рік МХП виплатив власникам дивідендів більше, ніж отримав дотацій від держави.

Після скандалу з отриманням значної суми державних коштів агрохолдингами у 2018 році уряд вирішив змінити систему дотацій на програму підтримки тваринництва. В програму, зокрема, було додано нові форми державної підтримки, в тому числі і «часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів».

За 2018 рік «Миронівський хлібопродукт» отримав чистий прибуток у розмірі $128 мільйонів, що майже вдвічі менше, ніж за 2017 рік.