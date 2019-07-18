Поїздки Зеленського по областях: так принижувати державу - це треба вміти

Дмитро Ярош Народний депутат України

Дмитро Ярош

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський

Пане Президенте, вважайте на свою поведінку і на вчинки своїх підлеглих. Бо, посада Президента України - це не сцена, а відповідальність...

Думав до виборів вже нічого не писати, але Фейсбук нагадав...

Дивлюсь на поїздки Президента по областях.... і «Шляк Трафляє», як кажуть на українській Галичині.

Так ганебно себе поводити і так принижувати державу - це треба вміти... Хоча, мабуть, хоче ж щось добре зробити пан Володимир.

Особливо вражають його підгавкувачі, тобто радники. Якісь «напівпокерні», що перебивають людей, «тикають» всім без розбору (як і Президент, до речі). Перетворюють спілкування про проблеми на дешевий піар свого шефа. Бридко... Маю велике бажання замінити слова на матюки, але робити цього не буду, бо з 16-ти років працював на Дніпровському металургійному комбінаті слюсарем-ремонтником, а потім отримав філологічну освіту. Пане Президенте, вважайте на свою поведінку і на вчинки своїх підлеглих. Бо, посада Президента України - це не сцена, а відповідальність... Читайте також Зеленський майже на 40 хвилин запізнився на засідання Нацради з питань антикорупційної політики Сьогодні, 10:47

Почалось засідання антикорупційної ради Сьогодні, 10:42 Я би дуже хотів мати Верховного Головнокомандувача набагато кращого за Порошенка. Але, поки що, спостерігаю якесь дешеве реаліті-шоу про українську владу. Щось не знаєте, не розумієте - питайте у тих хто знає, хто став на захист України зі зброєю в руках, коли Ви і Ваше оточення обслуговували «культурні» інтереси олігархів, проводили корпоративи, концерти в греціях та деінде. Раджу: не набирайте мажорно-прислужницьке бидло у своїй офіс, не перебирайте на себе функцій, які не властиві Президенту України, не грайте роль «батька нації» - у Вас ця роль не виходить, Ви дуже сильно фальшивите. Зробіть ставку не на «клоунів», (при всій повазі до професії), а на Справжніх. Не робіть так званих люстрацій, бо «люстраторко» у Вас не не виросло... Якщо так не зробите, пане Президенте, буде Біда. Хоча і вона минеться, бо українці - непереможна багатотисячолітня Нація. А, отже, все буде добре і Все Буде Україна! Маю право так писати, бо крісла у Верховній Раді не протирав, нічого не крав, захищав свою Батьківщину. Честь маю.

Джерело: блог Дмитра Яроша

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