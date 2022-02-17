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    Зеленський вийшов у море на військовому судні (фото)

    Візит президента до Донецької облсті став резонансною подією - Зеленський вийшов у море на військовому судні (фото)
    Візит президента до Донецької облсті став резонансною подією
    фото: president.gov.ua

    Глава держави отримав на згадку пам'ятний знак

    Перебуваючи з робочою поїздкою в Донецькій області, президент України Володимир Зеленський особисто вийшов у море, а також ознайомився з порядком несення служби Морською охороною Державної прикордонної служби в акваторії Азовського моря. Про це повідомляється на сайті голови держави.

    Зеленський вийшов у море на борту пошуково-рятувального судна «Капітан Чусов». Президент заслухав інформацію щодо виконання завдань підрозділами Морської охорони в українській частині вод Азовського моря.

    Під час переходу акваторією судно «Капітан Чусов» наблизилося до суден, які несуть бойове чергування, – корабля Морської охорони Державної прикордонної служби «Донбас» і малого броньованого катера Військово-Морських сил ЗСУ «Лубни».

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    Зеленський вийшов у море на військовому судні (фото)
    Зеленський вийшов у море на військовому судні (фото)
    Зеленський вийшов у море на військовому судні (фото)
    Зеленський вийшов у море на військовому судні (фото)
    Зеленський вийшов у море на військовому судні (фото)
    Зеленський вийшов у море на військовому судні (фото)
    Зеленський вийшов у море на військовому судні (фото)
    Зеленський вийшов у море на військовому судні (фото)
    Зеленський вийшов у море на військовому судні (фото)
    Зеленський вийшов у море на військовому судні (фото)
    Зеленський вийшов у море на військовому судні (фото)
    Зеленський вийшов у море на військовому судні (фото)

    Коли їхній особовий склад вишикувався на верхній палубі, Президент привітав військовослужбовців і подякував їм за службу.

    Начальник регіонального управління Морської охорони ДПСУ Олег Костур на згадку вручив Главі держави сувенір – пам’ятний знак Морської охорони.

    Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про комунікацію з Кремлем щодо можливого вторгнення Росії.

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    Теги: Донбас президент море
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    Зеленський вийшов у море на військовому судні (фото)