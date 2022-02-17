Загроза вторгнення Росії: Зеленський розповів про комунікацію з Кремлем

Зеленський: «Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі»

Президент України Володимир Зеленський намагався з зв'язатися з президентом РФ Володимиром Путіним на фоні загрози вторгнення РФ в Україну. Для цього був відправлений офіційний запит в адміністрацію російського президента. Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на відповідь Зеленського на запитання журналістів.

«Не в останні дні, час від часу Україна, як країна відповідальна, в будь-які моменти ризиків ескалації, інформації щодо цих ризиків, інформації щодо стягування військ тощо дає офіційний запит в адміністрацію президента РФ. Це було», – розповів він.

За словами президента, в цьому місяці також був такий запит. Зеленський зазначив, що «Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі».

«Телефонної розмови ніхто не підтверджує. Так само, як і іншим. Багато країн пропонують свої майданчики, ми зацікавлені, я жодній країні не відмовив. Окрім цього, і ми самі пропонували тим чи іншим країнам. Ми були зацікавлені в різних форматах домовленостей, розмови з РФ», – додав президент України.

Сьогодні окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі звинуватили українську армію в загостренні. Тим часом, російські ЗМІ повідомляють про масове відведення путінських військ.

Попри гучні заяви окупантів, останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України. Так само не бачать обіцяного відведення російських військ від українських кордонів і у Північноатлантичному альянсі. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед міністерською зустріччю у Брюсселі.