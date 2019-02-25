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    Зеленський визнав, що у нього в команді не вистачає авторитетних і гідних людей

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    Володимир Зеленський знову звернувся по допомогу громадян&nbsp; - Зеленський визнав, що у нього в команді не вистачає авторитетних і гідних людей
    Володимир Зеленський знову звернувся по допомогу громадян 

    Шоумен і кандидат у президенти шукає ключових осіб в свою команду

    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський, який на сьогодні за повідомленням соціологів є фаворитом передвиборчих перегонів, звернувся до українців з проханням запропонувати гідних, авторитетних фахівців, лідерів думок, які могли б стати ключовими членами «Зе!команди».

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    «Саме з урахуванням ваших рекомендацій будуть знайдені та призначені фахівці, професійні, досвідчені й талановиті люди, які мають крок за кроком втілити у життя нашу спільну програму «Україна мрії», – сказав він.  

    Нагадаємо, під час своєї інтерактивної передвиборчої кампанії Володимир Зеленський уже звертався по допомогу до громадян. Так, було проведено опитування користувачів соцмереж, за результатами якого визначили топ-10 найболючіших проблем в Україні, які турбують людей. Також шляхом обговорення з громадянами та експертами у різних галузях були розроблені основні напрями й тези його передвиборчої програми. Ознайомитися з нею можна за посиланням.

    Раніше історик знайшов пояснення несподіваному ривку ЗеленськогоВолодимир В’ятрович вважає, що несподіваний рейтинговий успіх кандидата у президенти Володимира Зеленського є результатом забуття Майдану.

     Читайте також: 
    Секта «Зе». Як Володимир Зеленський будує свою мережу


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