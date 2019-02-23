ЦВК оприлюднила дати передвиборчих звернень кандидатів у президенти на телебаченні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ЦВК затвердила результати жеребкування щодо надання кандидатам у президенти ефірного часу

ЦВК оприлюднила дати передвиборчих звернень кандидатів у президенти на телебаченні.

Це вказано у додатку до постанови ЦВК від 21 лютого про затвердження результатів жеребкування щодо надання кандидатам у президенти ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок бюджету.

Як зазначається, всі кандидати матимуть не менше 30 хвилин на телеканалі й не менше 30 хвилин на радіо в два етапи по 15 хвилин кожен.

Президент Петро Порошенко звернеться зі своїм передвиборчим виступом на каналі Національної суспільної телерадіокомпанії України (Суспільне) 4 і 16 березня о 19:10.

Шоумен Володимир Зеленський виступить зі своїми 15-хвилинними зверненнями, як передбачено для кожного з кандидатів, 9 і 23 березня о 19:30.

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко звернеться до українців 10 і 24 березня о 20:08.

Лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко виступить на Громадському ТБ 11 і 26 березня о 19:10.

Кандидат від «Опозиційною платформи — За життя» Юрій Бойко звернеться 4 і 16 березня о 19:30. Звернення лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка транслюватиметься — 2 і 14 березня о 20:08.

На Суспільному радіо Порошенко виступить 7 і 16 березня, Зеленський — 7 і 19 березня, Тимошенко Ляшко — 1 і 12 березня, Гриценко — 8 і 21 березня, Бойко — 2 і 13 березня.

Раніше Центральна виборча комісія (ЦВК) визначила черговість надання кандидатам у президенти ефірного часу на загальнонаціональних каналах Суспільного телебачення і Громадського радіо Національної громадської телерадіокомпанії України для проведення передвиборної агітації.

Нагадаємо, у ЦВК повідомили, що ефірний час для агітації кандидатам надаватимуть з 1 березня.

Як повідомлялося, ЦВК сформувала 199 окружних комісій на вибори президента.