  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Антін Мухарський

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Спочатку голосують за Maruv, а потім в Україну заходить російська армія

    • Антін Мухарський

      Український митець, письменник, шоумен

    • Розсилка
    Спочатку голосують за Maruv, а потім в Україну заходить російська армія

    Ядерної зброї не треба...

    Спершу Оксана Марченко бере участь у танцях з зірками, потім глядачі віддають свої голоси за Марув, потім на президентських виборах перемагає Зеленський, потім до нас на гастролі приїздять Кіркоров та Басков, а потім в Україну заходять російські танки, охороняючи святе право рускоязичного насєлєнія смотрєть тєлєвізор.

    І Зе, і Марув, і Марченко у танцях, і війна у нашому домі - кавалки одного ланцюжка, який має на меті деморалізувати тих українців, що борються.

    Ядерної зброї не треба. Достатньо контролювати кнопку пульта. Москва добре розуміє: хто контролює тєлєвізор - той і хазяїн в країні. Це реванш, панове, хочете ви цього чи ні... 

    Читайте також

    Але не може ядерна зброя знаходитись у приватних руках. Держава (якщо вона хоче такою бути, а не здаватися) має брати інформаційний простір під свій контроль. МИ - воююча країна, а тому маємо повне право на обмеження певних свобод, які несуть загрозу нашій інформаційній та національній безпеці. Демократія у країні, дебільшістьбл*дачів))) є продуктом деградативної селекції совка, унеможливлює сталий розвиток країни. 

    Але щось я стаю схожим на старого пердуна-моралізатора))) і це мені не подобається!!!

    Марув - то Марув, Зеленський - то Зеленський... але, с*ка, коли ми знов зустрінемось на барикадах, пощади не чекайте!!! Ото вже буде лютий пи***ць!!!

    Джерело: блога Антіна Мухарського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Євробачення телебачення пропаганда війна Оксана Марченко Володимир Зеленський Maruv
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Ірина Геращенко
    Ірина Геращенко

    Народний депутат України, віце-спікер

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ