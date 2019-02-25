Спочатку голосують за Maruv, а потім в Україну заходить російська армія

Ядерної зброї не треба...

Спершу Оксана Марченко бере участь у танцях з зірками, потім глядачі віддають свої голоси за Марув, потім на президентських виборах перемагає Зеленський, потім до нас на гастролі приїздять Кіркоров та Басков, а потім в Україну заходять російські танки, охороняючи святе право рускоязичного насєлєнія смотрєть тєлєвізор.

І Зе, і Марув, і Марченко у танцях, і війна у нашому домі - кавалки одного ланцюжка, який має на меті деморалізувати тих українців, що борються.

Ядерної зброї не треба. Достатньо контролювати кнопку пульта. Москва добре розуміє: хто контролює тєлєвізор - той і хазяїн в країні. Це реванш, панове, хочете ви цього чи ні...

Але не може ядерна зброя знаходитись у приватних руках. Держава (якщо вона хоче такою бути, а не здаватися) має брати інформаційний простір під свій контроль. МИ - воююча країна, а тому маємо повне право на обмеження певних свобод, які несуть загрозу нашій інформаційній та національній безпеці. Демократія у країні, дебільшістьбл*дачів))) є продуктом деградативної селекції совка, унеможливлює сталий розвиток країни.

Але щось я стаю схожим на старого пердуна-моралізатора))) і це мені не подобається!!!

Марув - то Марув, Зеленський - то Зеленський... але, с*ка, коли ми знов зустрінемось на барикадах, пощади не чекайте!!! Ото вже буде лютий пи***ць!!!

Джерело: блога Антіна Мухарського

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