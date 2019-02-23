Виборцы Зеленського - шукачі свого нового «Януковича»

У Зеленського серед групи підтримки зростає не молодіжна складова, а саме старший виборець із півдня та сходу

Ми іноді пробуємо апелювати до тих, з дозволу сказати, громадян, які готові проголосувати за Зєлєнскаго, ідеалами Майдану, європейськими цінностями. Згадуємо їм його ганебні випади проти України, синхронність тем у його брудних жартах із кремлівською позицією.

А ми ж таким чином їм лише рекламуємо Zюzю. Ми, і я в тому числі, досі помилково зараховували в потенційні виборці паяца переважно банальних противсіхів. А це вже усе більше Партія регіонів часів подій на Майдані. Вони ненавидять «хунту» й «піндосов», очікують підтримки від Путіна, хоча відкрито закликати: "Путін, пріді!" - ще не відважуються.

Так і в Зеленського серед групи підтримки зростає не молодіжна складова, а саме старший виборець із півдня та сходу. Той виборець, який давно шукав свого нового януковича. Читайте також Від роботи на виборах у Молдові відсторонили спостерігача РФ Сьогодні, 01:56

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Венесуелу щодня змушені залишати майже 5 тис. людей Вчора, 23:16 Заяви російських чиновників на підтримку клоуна, переорієнтація його хазяїна Коломойського з антиросійської на відверто проросійську риторику - це лише частка тривожних дзвіночків. А зараз реальні керівники виборчої кампанії цієї особи все більш чітко працюють із стовпами й стовпчиками старого режиму. Запропонований тут приклад - це лише дрібна деталь, але ж дуже красномовна. Екс-прокурори, а нині успішні юристи, просто так не побіжать працювати рядовими членами комісій. Це ж на рівні області мають деякі з колишніх очільників дати відповідні вказівки своїм давнім підопічним. Знаю, що останнім часом більшу активність стосовно українських справ демонстрував колишній одіозний голова ОДА Сергій Тулуб. Він дійсно міг би хоч з Москви активізувати своїх колишніх чільних силовиків на користь прокремлівського кандидата. І всі ці факти для нового потенційного виборця Зеленського - це не компромат, а безумовний позитив.

Джерело: блог Тараса Чорновола

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