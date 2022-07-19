Банкова почала масову зачистку в СБУ

Президент Володимир Зеленський зробив кадрові зміни у Службі безпеки України. Про це свідчить низка указів, які опубліковані на сайті президента.

У п'яти областях України відтепер нові голови СБУ:

О.Куця призначено начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області;

Е.Федорова призначено начальником Управління Служби безпеки України в Сумській області;

І.Рудницького призначено начальником Управління Служби безпеки України в Полтавській області;

Є.Борзілова призначено начальником Управління Служби безпеки України в Закарпатській області;

С.Лисака призначено начальником Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області.

Відомо, що деякі із зазначених посадовці раніше обіймали такі ж посади в інших областях.

С.Лисак був головою СБУ в Житомирській області, І.Рудницький – у Закарпатській, а Є.Борзілов обіймав посаду начальника Управління СБУ в Полтавській області.

Крім того, Зеленський також звільнив деяких голів СБУ в інших областях.