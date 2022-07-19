Банкова почала масову зачистку в СБУ
Після усунення Баканова своїх посад позбуваються керівники обласних управлінь
Президент Володимир Зеленський зробив кадрові зміни у Службі безпеки України. Про це свідчить низка указів, які опубліковані на сайті президента.
У п'яти областях України відтепер нові голови СБУ:
- О.Куця призначено начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області;
- Е.Федорова призначено начальником Управління Служби безпеки України в Сумській області;
- І.Рудницького призначено начальником Управління Служби безпеки України в Полтавській області;
- Є.Борзілова призначено начальником Управління Служби безпеки України в Закарпатській області;
- С.Лисака призначено начальником Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області.
Відомо, що деякі із зазначених посадовці раніше обіймали такі ж посади в інших областях.
С.Лисак був головою СБУ в Житомирській області, І.Рудницький – у Закарпатській, а Є.Борзілов обіймав посаду начальника Управління СБУ в Полтавській області.
Крім того, Зеленський також звільнив деяких голів СБУ в інших областях.
- В.Краснянського з посади начальника Управління СБУ у Дніпропетровській області;
- Р.Григоренка з посади начальника Управління СБУ в Сумській області;
- В.Горбенка з посади заступника Голови Служби безпеки України.
Раніше Зеленський призначив тимчасового очільника СБУ. Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський начебто має намір звільнити з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.
Згодом Зеленський заявив, що не планує змінювати керівника СБУ і якби хотів звільнити Івана Баканова, то давно б це зробив. А наразі підстав для цього немає. Однак 17 липня Зеленський таки усунув Баканова з посту голови СБУ.
Також 17 липня президент відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора та призначив її заступника Олексія Симоненка виконувачем обов'язків генерального прокурора.
Нагадаємо, фракція «Європейська Солідарність» вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту Баканова та Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом.