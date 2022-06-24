Зеленський хоче звільнити друга дитинства – Politico

У ЗМІ чергова атака проти глави СБУ

Президент України Володимир Зеленський начебто має намір звільнити з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні. Таку інформацію повідомило видання Politico з посиланням на незвані джерела джерела.

За даними видання, через Баканов потрапив у немилість Зеленського начебто через... невдачі і втрати в Херсоні .

Посилаючись на слова чотирьох неназваних чиновників, начебто наближених до президента, і західного дипломата, який консультував Київ щодо реформ, Politico пише, що Зеленський прагне «замінити Баканова кимсь більш підходящим».

Нагадаємо, Баканов потрапив під шквал критики наближених до Зеленського людей, вони наполягають на тому, що глава СБУ не зміг належним чином впоратися з новими викликами після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Нагадаємо, раніше у матеріалі Новий фаворит Зеленського. Хто виграє війну спецслужб? «Главком» вже повідомляв про конфлікт у середовищі українських спецслужб. Ще тоді певні сили поширювали інформацію про начебто підготовку відставки керівництва СБУ. Проте джерела «Главкома» наполягали: така інформація є наслідком інформаційної кампанії, яку проти СБУ веде частина оточення Зеленського. У той час сам президент цінує здобутки військової контррозвідки Служби безпеки під час нинішньої війни. А козир схопленого Медведчука опонентам Баканова взагалі крити нічим.

Іван Баканов був керівником штабу Зеленського та відповідальним за взаємодію з Верховною Радою. Він був членом команди Зеленського, яку він представив 19 квітня 2019 року. Баканов є залаштунковою частиною «95 кварталу». До виборів він працював головним юристом «Кварталу» та паралельно з 2017 року очолив партію «Слуга народу». Із Зеленським Баканов дружить ще з дитинства.

Читайте також: