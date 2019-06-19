У Мистецькому Арсеналі влаштують аудіовізуальний комплекс за 94 млн грн



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До аудіовізуального комплексу входять конструкції з алюмінієвих ферм, підвісні системи і кабельні траси, а також світло і звук

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал» 12 червня за результатами тендеру замовив ТОВ «Комплекс-В.» будівельно-монтажні роботи на своїй території за 94,34 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

До кінця 2021 року влаштують аудіовізуальний комплекс обох поверхів. Зокрема, йдеться про конструкції з алюмінієвих ферм, підвісні системи і кабельні траси, а також світло і звук.

Ознайомитися з проектом учасникам тендеру пропонувалося на території замовника.

За підсумковою відомістю ресурсів без доставки і ПДВ, найбільша сума близько 41,22 млн грн. піде на різні світильники, світлові прилади і світлодіодні стрічки.

Найдорожчими є світлові прилади «обертова голова» ProLights LUMA700 LED 270Вт по 136 тис. грн і ProLights Diamond19cc RGBW LED 19х15Вт по 66 тис. грн – ціни відповідають ринку.

Один контролер управління LightConverse Unlimited коштує 212 тис грн.

Гарантійний строк на роботи і конструкції становить п’ять років, а на обладнання – рік.

На заробітну плату піде 1,20 млн грн, тобто 1% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,5% – 534 тис. грн.

Ціна угоди на 0,3% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 94,63 млн грн.

На сайті ТОВ «Комплекс-В.» сказано, що він працював у ЦУМі, ТРЦ «Оушен Плаза» і «ArtMall», НСК «Олімпійський», Національному художньому музеї у Києві, Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві, на стадіонах «Металіст» і «Ворскла» тощо.

Із 2016 року він отримав підрядів на 103,66 млн грн, з який нинішній – найбільший.

Джерело: Наші гроші