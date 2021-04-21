Ліквідація Окружного адмінсуду Києва: судді скаржаться до ПАРЄ

В ОАСК стверджують, що для ліквідації суду немає законодавчих підстав

Судді Окружного адміністративного суду Києва звернулись до членів Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи через законопроєкт президента Володимира Зеленського про ліквідацію суду. Про це повідомила пресслужба ОАСК.

«У листі судді звернули увагу на те, що порядок ліквідації судових установ визначений Конституцією України та Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та передбачає необхідною умовою ініціативи щодо ліквідації суду наявність висновку Вищої ради правосуддя. Порушення передбаченого законом порядку ліквідації суду ставить під загрозу конституційний порядок в державі», – сказано у повідомленні.

В ОАСК стверджують, що президент подав законопроєкт про ліквідацію суду без визначених законодавством підстав. Судді вважають, що ініціатива Зеленського спрямована виключно на звільнення суддів та працівників адмінсуду, оскільки не передбачено процедури переведення їх до новоствореного органу.

У зверненні до ПАРЄ взазначається, що президент не може звільняти суддів у такий спосіб та не має можливості звинувачувати їх у корупції, оскільки не існує жодного вироку повноважного суду з цього питання відносно суддів та працівників ОАСК.

Також судді звертають увагу на те, що ініціатива Зеленського не була погоджена з Вищою радою правосуддя як незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування.

На сайті Верховної Ради 14 квітня було оприлюднено текст законопроєкту президента №5369 щодо ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва.

13 квітня стало відомо, що Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва».

Очільник Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк поскаржився, що суд вже шість років працює «в атмосфері постійних негативних інформаційними компаній і провокацій».

Нагадаємо, 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів, серед яких Юрій Зонтов – брат глави Окружного суду Києва Павла Вовка – під час отримання $100 тисяч. Зонтов начебто хотів через свого брата вирішити питання з одним із суддів – аби той виніс позитивне рішення в одній із справ.