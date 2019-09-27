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    Зеленський з дружиною у Нью-Йорку вшанували пам'ять загиблих у теракті 9/11

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    Зеленський з дружиною у Нью-Йорку вшанували пам'ять загиблих у теракті 9/11

    Володимир та Олена Зеленські встановили на Меморіалі прапорець України

    Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою у Нью-Йорку вшанував пам'ять жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року.

    Про це повідомляє пресслужба президента України.

    Глава держави поклав вінок до Меморіалу 9/11. Володимир та Олена Зеленські встановили на Меморіалі прапорець України.

    Також Президент разом з дружиною поспілкувалися з сестрою та найкращим другом Івана Скали, українця за походженням, який героїчно загинув під час терористичного акту 11 вересня 2001 року. Іван Скала працював пожежником у Нью-Йорку і добровільно зголосився рятувати життя людей того трагічного дня.

    Як відомо, у теракті 11 вересня 2001 року внаслідок серії терористичних атак у Нью-Йорку, Пенсильванії, Вашингтоні загинули 2983 людини. Більшість з них - у баштах-близнюках Всесвітнього торговельного центру у нижній частині Мангеттана.

    Дванадцятеро з загиблих у Нью-Йорку були українського походження. Зокрема, 31-річний поліціянт Іван Скала, який загинув в одній з башт, рятуючи людей, Олег Венгерчук, який працював там, Олена Белеловська, Олександр Брагінський, Марина Геруберг, Геннадій Боярський, Юрій Мушинський, Володимир Савінкін, Борис Халіф, Людмила Ксідо, Ігор Зукерман, Тетяна Бакалінська.

    Володимир Зеленський президент
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