Зеленський з дружиною у Нью-Йорку вшанували пам'ять загиблих у теракті 9/11



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир та Олена Зеленські встановили на Меморіалі прапорець України

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою у Нью-Йорку вшанував пам'ять жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Глава держави поклав вінок до Меморіалу 9/11. Володимир та Олена Зеленські встановили на Меморіалі прапорець України.

Також Президент разом з дружиною поспілкувалися з сестрою та найкращим другом Івана Скали, українця за походженням, який героїчно загинув під час терористичного акту 11 вересня 2001 року. Іван Скала працював пожежником у Нью-Йорку і добровільно зголосився рятувати життя людей того трагічного дня.

Як відомо, у теракті 11 вересня 2001 року внаслідок серії терористичних атак у Нью-Йорку, Пенсильванії, Вашингтоні загинули 2983 людини. Більшість з них - у баштах-близнюках Всесвітнього торговельного центру у нижній частині Мангеттана.

Дванадцятеро з загиблих у Нью-Йорку були українського походження. Зокрема, 31-річний поліціянт Іван Скала, який загинув в одній з башт, рятуючи людей, Олег Венгерчук, який працював там, Олена Белеловська, Олександр Брагінський, Марина Геруберг, Геннадій Боярський, Юрій Мушинський, Володимир Савінкін, Борис Халіф, Людмила Ксідо, Ігор Зукерман, Тетяна Бакалінська.