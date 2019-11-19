«Хто там сказав на мамку падло?». В мережі жартують з конфлікту Тимошенко і Зеленського



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Зображення: strana.ua

Юлія Володимирівна ніколи не лізла в кишеню за словом

Конфлікт між Юлією Тимошенко та Володимиром Зеленським не оминули своєю увагою мережеві жартівники.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко пропонувала йому список своїх людей для призначення на «солодкі» місця в обмін на голосування протягом року за всі закони разом зі «Слугою народу».

Як зауважив президент, є дуже давня українська традиція: «раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ».

Лідерка Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко відповіла президенту Володимиру Зеленському на звинувачення про «солодкі посади».

«Нагадаю Вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п’ять років деяким українським Президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Ну ви в курсі... Словом, чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно:)», - написала вона.