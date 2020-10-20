Зеленський закликав співгромадян та депутатів одягнути маски



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент прийшов до парламенту у масці, виступав без неї

«Маска на вашому обличчі - це безпека інших людей», - сказав президент

Президент України Володимир Зеленський закликав українців та, зокрема, депутатів носити маску не «для галочки», а для безпеки. Про це він заявив під час виступу у парламенті.

«Я хочу звернутися до всіх громадян України, які, не зважаючи на страшні щоденні цифри, або взагалі не носять маски, або роблять це для галочки. Маска на вашому обличчі - це безпека інших людей. Депутатів це також стосується», - сказав Зеленський.

За словами глави держави, завдяки карантину вдалося зберегти життя українців та виграти дуже цінний час.

«Бо навіть медичні системи найуспішніших країн світу не були готові до коронавірусу. А наша медицина - тим паче, була зруйнована система лабораторій – в Україні їх було аж цілих 5. Зараз в десятки разів більше. Ми відновили вертикаль державний санітарних лікарів», - сказав Зеленський.

Як повідомляв «Главком», 19 червня Хмельницький міськрайонний суд оштрафував топ-оточення президента Зеленського, яке публічно на чолі з главою держави не виконувало вимоги епідеміологічного режиму під час візиту до Хмельницького. Санкції були застосовані до голови Офісу президента Андрія Єрмака, першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голови Хмельницької ОДА Дмитра Габінета і міського голови Хмельницького Олександра Симчишина. Кожного з них оштрафували на 17 тис. грн за відвідування хмельницької кав’ярні.

При цьому суд не наважився покарати гривнею президента Володимира Зеленського. Він очолював всю компанію і засвітився у цьому закладі без маски (до речі, в поясненнях до протоколу глава держави написав: «Визнаю вину»).