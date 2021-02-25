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    Думки вголос

    Зеленський вибрав вдалий момент, щоб нанести удар «П'ятій колоні Кремля»

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    •  glavcom.ua
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    Зеленський вибрав вдалий момент, щоб нанести удар «П'ятій колоні Кремля»

    Москві зараз справді не до захисту різних українських персонажів

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    Не самые лучшие новости для Мордора идут совершенно с разных сторон. Что-то не так пошло со вставанием России с колен, честное слово – не так. Тут скорее про опускание на локти просится аналогия. В общем, косяком идут новости. Жизнь бьет ключем и все по голове.

    Глава комиссии по расследованию катастрофы самолета под Смоленском, в результате которой погиб президент Польши Качиньский, депутат Сейма Антоний Мацеревич заявил, что на обломках президентского самолета обнаружены следы взрывчатки. В принципе, об этом говорили уже не раз. Теперь есть решение комиссии. Кто был заинтересован в уничтожении представителей польской политической элиты и мог реализовать свой умысел? Тут тоже особых дискуссий не было. Все, кто в курсе, прямо обвиняют российский режим.

    Осталось найти доказательства и тогда к обвинениям Кремля добавится реальный политический терроризм. Тоже не открытие века, конечно, но... юридически будет иметь серьезнейшие последствия. Не исключено, что вся эта истерика по разрыву отношений с Евросоюзом якобы в случае введения санкций по делу Навального - просто прикрытие. Москва в курсе польского расследования и понимает, что после обвинений в политическом терроризме, санкции будут очень серьезными. И работает на опережение. Мол, это не нас изолируют от здоровой части мира, мы сами сбежали на необитаемый остров.

    Тем временем у нас Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество комплекса расположенной на территории Украины части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление», принадлежащей лицам, аффилированным с кумом Владимира Путина и главой политсовета «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком. А до этого РНБО ввел санкции против нардепов от ОПЗЖ Тараса Козака, самого Медведчука, их жен и подельников. СБУ задержала пропагандиста, который под видом эксперта вел антиукраинскую пропаганду. Объективно для ударов по «Пятой колонне Кремля» Зеленский выбрал удачный момент. Москве сейчас в самом деле не до защиты этих персонажей. Как сказала жена Медведчука Марченко? Президент вбивает гвоздик в свой «скудный гроб»? Ели исходить из польского кейса, санкций за Навального, позиции президента США Байдена и украинских процессов – гвоздики вбивают совсем в другой гробик. Не скудный, спору нет. Но на суть роскошь савана совершенно не влияет...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Віктор Медведчук Польща США РНБО санкції Путін Володимир Зеленський
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