Офіс президента відправить Зеленського у велике турне Азією

Зеленський планує відвідати низку азіатських країн, але термінів поїздки поки немає через пандемію

В Офісі президента розповіли про підготовку візитів Володимира Зеленського до США і країн Азії. Як повідомив сьогодні заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, зараз формується остаточний перелік країн, які глава держави відвідає з візитом.

За його словами, зокрема є бажання охопити Китай, Південну Корею, Індонезію та ін.

«Ведуться переговори по дипломатичних каналах, але станом на зараз сказати точну дату візитів неможливо з об'єктивних причин - на жаль, Азіатський регіон так само, як і всі інші регіони світу, періодично страждає від коронавірусу», - зазначив Жовква.

Він додав, що вже підготовлено низку угод, як і перспективні проекти для розвитку торгівлі і залучення інвестицій в Україну.

Заступник голови Офісу президента висловив співчуття родині посла України в Китаї Сергія Камишева.

Також ведеться робота над підготовкою візиту Зеленського до США.

«Триває робота по лінії не тільки Державного департаменту, а й Білого дому», - розповів Жовква.

Він зазначив, що готується і телефонна розмова між лідерами України й США.

«Безумовно, така розмова відбудеться. Я б не драматизував - не відраховував дні, хвилини і години. Вона буде, так само як буде і взаємний обмін візитами», - упевнений чиновник.

Між іншим, як з'ясувалося, вояж Зеленського на день закоханих в Емірати коштував бюджету 1,7 млн грн.

Крім того українці заплатять за новорічний відпочинок Зеленського 400 тис грн. За підрахунками журналістів у 2020-му безпосереднього на главу держави було витрачено 30,8 мільйонів гривень.

Зокрема, понад 22 мільйони – на перельоти Зеленського, 4,8 мільйони на забезпечення «заходів за участі президента» автобазою ДУС, 3,4 мільйони – на утримання державної дачі в Конча-Заспі, куди він переїхав влітку 2020-го.

Це мінімальні підрахунки, адже дізнатись видатки Управління державної охорони на захист президента і його родини неможливо, оскільки навіть інформація про кількість залучених до цього людей є секретною. Але можна припустити, що мова йде про додаткові десятки мільйонів гривень на рік, адже загальний бюджет УДО – 1,5 мільярди гривень на рік.

Як писав Главком, Зеленський проводив перші дні 2021 року на гірськолижному курорті Буковель. У соцмережі Instagram уже з’явилася низка світлин із очільником держави. На всіх знімках Зеленський усміхається та виглядає задоволеним.

Нагадаємо, що Зеленський у 2020 році відпочивав щонайменше чотири рази.