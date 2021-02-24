Зеленський та Дуда обговорили протидію «Північному потоку – 2»
Дуда погодився з Зеленським у тому, що потрібно докласти всіх зусиль, щоб не допустити будівництва газопроводу «Північний потік – 2»
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.
Про це повідомляє пресслужба Офіса президента.
Окрему увагу було приділено проблематиці забезпечення енергетичної безпеки у Європі.
Лідери скоординували кроки щодо подальшої протидії проекту «Північний потік – 2» та домовилися максимально залучати до цього міжнародну спільноту.
Анджей Дуда погодився з Володимиром Зеленським у тому, що потрібно докласти всіх зусиль, щоб не допустити будівництва газопроводу «Північний потік – 2».
«Цей проект, по суті, – пастка для всієї Європи. Його не можна допустити. Подальше посилення санкцій проти цього проекту – це гарантія енергетичної безпеки Європи», – сказав президент України.
Нагадаємо, щонайменше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік-2» через санкції США проти газопроводу. Серед цих компаній, зокрема, страхова група Zurich Insurance Group та будівельна компанія Bilfinger.
Як повідомив 22 лютого речник Держдепу Нед Прайс, США наклали санкції на російську компанію «КВТ-Русь», яка сприяє роботі трубоукладального судна «Фортуна», котре залучене до будівництва «Північний потік-2». Втім, згадані в доповіді 18 компаній, які припинили роботу на газопроводі, не підпали під санкції, підтвердив Прайс. «Вони не підпали під американські санкції саме тому, що продемонстрували свою добру волю вийшовши з проєкту», – зазначив він.
«Газпром» вже готовий закрити «Північний потік-2». Газопровід є елементом гри у руках Путіна.