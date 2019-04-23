Пане Зеленський: Не забувайте, корупція - страшна біда, яка роками роз’їдає нашу державу

Привітання Святійшого Патріарха Філарета Володимира Зеленського з обранням Президентом України

Обраному Президенту України

Зеленському Володимиру Олександровичу

Вельмишановний Володимире Олександровичу!

Український народ на президентських виборах продемонстрував високі стандарти демократії та під час свого волевиявлення обрав Вас Главою Української Держави. У день інавгурації Господь покладе на Вас велику відповідальність за долю кожного громадянина та країни в цілому.

Перед Богом і людьми Ви дасте присягу усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Батьківщини та добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України та законів, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі.

Не забувайте, що з Божої волі Ви посядете відповідальну посаду керманича нашої багатостраждальної української нації. Вам утверджувати велику державницьку справу святого Володимира Великого, святого Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, Данила Галицького, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Михайла Грушевського, Симона Петлюри та багатьох інших достойників, яким в історії випадало нести нелегкий хрест служіння нашому народу.

У зв’язку з цим хочу щиро привітати Вас із перемогою та висловити сподівання, що Ви будете свідомі довіри нашого народу та продовжите державницький, проєвропейський і євроатлантичний курс України. Згадані цінності українці не один раз боронили на Майдані, захищають вони їх і на війні з російським агресором.

Переважна більшість наших співгромадян віддала голоси за Вас, бо прагнула миру та більш рішучої боротьби з корупцією.

Корупція - страшна біда, яка роками роз’їдає нашу державу, підриває довіру не лише власних громадян, але й міжнародних партнерів. Сподіваюся, що Ви матимете сили кардинально змінити ситуацію та розпочнете реальну боротьбу з цим злом.

Вас обрали в нелегкий час, коли продовжується російська агресія проти України. Коли ворог не полишає підступних планів знов затягнути нас до новітньої імперії, зробити своїми васалами. Тому зараз нам надзвичайно потрібна єдність і національна консолідація. Не випадково ми співаємо в духовному гімні «Боже, нам єдність подай».

Хочу зазначити, що українці дуже миролюбна нація, що засвідчено унікальним у світовій історії фактом – добровільної відмови від ядерної зброї. Але нам мир у неволі не потрібний. Господь створив людину вільною. І ми повинні дорожити свободою.

«Якщо будете жити в любові, Бог буде при вас і дасть вам перемогу над ворогами, а як будете жити ненависно, в суперечках, то й самі загинете, і втратите землю ваших батьків та дідів, що вони здобули великим трудом», - повчав великий святий благовірний князь Ярослав Мудрий.

Консолідація всіх проукраїнських і державницьких сил в ім’я кращого майбутнього України, кожної людини – стане першим Вашим завданням на посаді. І Церква та я, як Патріарх, готовий допомагати Вам у цьому.

Переконаний, що Вам вистачить сил і мудрості достойно виконувати покладені на Вас функції Глави Держави, гаранта Конституції та Верховного головнокомандувача, відстояти національний суверенітет, відновити територіальну цілісність України та спільними зусиллями зробити її процвітаючою і європейською країною.

Бажаю успіхів на нелегкій і відповідальній посаді.

Закликаю на Вас Боже благословення.

З повагою

Філарет

Патріарх Київський

і всієї Руси-України

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