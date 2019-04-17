ЗМІ: у Зеленського бачать секретарем РНБО екс-главу «Нафтогазу» Дубину



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Колишній перший віце-прем'єр України та екс-глава «Нафтогазу» Олег Дубина

За інформацією ЗМІ, рішення про призначення Дубини було узгоджене під час візиту представників Зеленського до Вашингтону

Колишній перший віце-прем'єр України та екс-глава «Нафтогазу» Олег Дубина увійде в команду Володимира Зеленського.

Як повідомляє «Еспресо» з посиланням на власні джерела, Олег Дубина може стати секретарем РНБО у разі перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні.

«Рішення про призначення Дубини було узгоджене під час візиту представників Зеленського до Вашингтону. Там керівник його передвиборчого штабу Іван Баканов та громадянин США М. Коен спілкувалися із офіційними особами Адміністрації президента, Держдепартаменту та Ради національної безпеки США. У делегації був помічений і колишній перший віце-прем'єр-міністр Олег Дубина. Саме кандидатуру останнього, як вказує наше джерело, і було узгоджене як можливого наступного секретаря РНБО», - інформує ЗМІ.

За оцінками американських джерел, зустрічі команди Зеленського були організовані у Вашингтоні на безпрецедентно високому рівні, додає видання.

Інформацію про те, що Олег Дубина співпрацює із Зеленським підтверджує також «Радіо Свобода».

Зазначається, що Зеленський найняв американських лобістів з Signal Group Consulting за $60 тисяч. Їхнє завдання - поліпшити імідж Володимира Зеленського і його політичної партії у Вашингтоні.

За словами прес-секретаря Signal Group Джона Проктера, його фірма працює на Зеленського з минулого тижня. Короткостроковий контракт з кандидатом у президенти передбачає організацію зустрічей членів команди Зеленського з представниками Конгресу і адміністрацією президента Дональда Трампа, американськими ЗМІ, членами аналітичної та політичної спілки США.

Зокрема, Signal Group організовувала зустрічі для голови штабу Зеленського Івана Баканова і колишнього голови правління НАК «Нафтогаз України» Олега Дубини, якого видання називає старшим економічним радником команди Зеленського.

Як відомо, Дубина у 2001-2002 роках був віце-прем'єром в урядах Віктора Ющенка і Анатолія Кінаха, в 2002-2003 роки - радником президента Леоніда Кумчи, потім до літа 2004 року обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО.

У 2007-2010 роках був головою правління НАК «Нафтогаз України».