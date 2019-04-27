Зеленський заявив, що Україна буде брати приклад із Литви



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«Я частенько в своєму минулому, можна сказати, акторському житті бував у Вільнюсі», - поділився Зеленський

На думку Зеленського, Литва - «це вітрина Європейського Союзу»

Переможець виборів президента України Володимир Зеленський вважає, що Литва є вдалим прикладом того, як має виглядати демократична держава, і Україна також до цього прагнутиме.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Delfi.

«Я сподіваюся, і Україна великий друг для Литви. Ми обожнюємо ваших громадян. Я частенько в своєму минулому, можна сказати, акторському житті бував у Вільнюсі. Ви знаєте, мені здається, це вітрина Європейського Союзу і прекрасний приклад, як має виглядати демократична держава. Ми до цього йдемо», - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Литва є захисником України «у питаннях Євросоюзу, в питаннях НАТО», а також значною мірою допомагає «хлопцям, які на фронті, які захищають нашу країну, в оборонному процесі, в медичній реабілітації».

На питання, що в найближчі 5 років є найголовнішим у діяльності майбутнього президента, Зеленський відповів:

«Боротьба з корупцією. Це номер один. Ми розуміємо, що припинення вогню. Ми хочемо, щоб всі наші хлопці повернулися додому живими. І, звичайно ж, ми будемо пам'ятати тих, хто захищав нашу країну і віддав своє життя - найдорожче, що нам дає Бог. Але є глобальна війна внутрішня в країні - це корупція. Тому, це - наші пріоритети. Не боротися з нею, а побороти», - підкреслив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що відбулася міжнародна зустріч Зеленського з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом.

Після зустрічі Лінкявічус повідомив, що Зеленський усвідомлює специфіку ситуації, в котрій перебуває Україна.