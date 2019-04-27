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    Зеленський заявив, що Україна буде брати приклад із Литви

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    <p>&laquo;Я частенько в своєму минулому, можна сказати, акторському житті бував у Вільнюсі&raquo;, - поділився Зеленський</p> - Зеленський заявив, що Україна буде брати приклад із Литви

    «Я частенько в своєму минулому, можна сказати, акторському житті бував у Вільнюсі», - поділився Зеленський

    На думку Зеленського, Литва - «це вітрина Європейського Союзу»

    Переможець виборів президента України Володимир Зеленський вважає, що Литва є вдалим прикладом того, як має виглядати демократична держава, і Україна також до цього прагнутиме.

    Про це він розповів в інтерв’ю виданню Delfi.

    «Я сподіваюся, і Україна великий друг для Литви. Ми обожнюємо ваших громадян. Я частенько в своєму минулому, можна сказати, акторському житті бував у Вільнюсі. Ви знаєте, мені здається, це вітрина Європейського Союзу і прекрасний приклад, як має виглядати демократична держава. Ми до цього йдемо», - сказав Зеленський.

    Він підкреслив, що Литва є захисником України «у питаннях Євросоюзу, в питаннях НАТО», а також значною мірою допомагає «хлопцям, які на фронті, які захищають нашу країну, в оборонному процесі, в медичній реабілітації».

    На питання, що в найближчі 5 років є найголовнішим у діяльності майбутнього президента, Зеленський відповів:

    «Боротьба з корупцією. Це номер один. Ми розуміємо, що припинення вогню. Ми хочемо, щоб всі наші хлопці повернулися додому живими. І, звичайно ж, ми будемо пам'ятати тих, хто захищав нашу країну і віддав своє життя - найдорожче, що нам дає Бог. Але є глобальна війна внутрішня в країні - це корупція. Тому, це - наші пріоритети. Не боротися з нею, а побороти», - підкреслив Зеленський.

    Раніше повідомлялося, що відбулася міжнародна зустріч Зеленського з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом.

    Після зустрічі Лінкявічус повідомив, що Зеленський усвідомлює специфіку ситуації, в котрій перебуває Україна.

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