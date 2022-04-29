Зеленський заявив, що йому пропонували віддати Запорізьку АЕС Росії

Зеленський розповів, що йому зробили пропозицію здати ЗАЕС росіянам

Щоправда, конкретних прізвищ та імен осіб, які зробили йому пропозицію віддати ЗАЕС, лідер України не назвав

Президентові України Володимиру Зеленському пропонували передати Запорізьку атомну електростанцію під зовнішнє управління РФ. Про це сам Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю польським журналістам.

За словами українського президента, окремі міжнародні партнери пропонували передати станцію під російське управління. Щоправда, конкретних прізвищ лідер України не назвав.

«Ми відмовилися, бо якщо там наші спеціалісти – ми несемо відповідальність. На сьогодні технічно ми ситуацію контролюємо, але там ходять бойовики», – сказав Зеленський.

Він також підтвердив, що станція зазнала обстрілів військами РФ під час захоплення.

«Там було понад 100 одиниць техніки. Вони оточили, вбили декількох людей, стріляли по ядерних блоках. Вони влучили по ядерному блоку, але є там достатньо потужний захист. Це велика загроза досі», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, кількома днями раніше російські ракети пролетіли над Запорізькою АЕС.

Проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовані сім ядерних установок з величезною кількістю ядерного матеріалу, створив величезні ризики.



