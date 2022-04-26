Дії Росії на українських АЕС загрожують людству новою катастрофою – Зеленський

Глава держава нагадав про загрози від недбалого поводження з «мирним атомом»

Президент України Володимир Зеленський з нагоди 36-х роковин трагедії на Чорнобильській АЕС згадав Росію у своєму повідомленні. Він заявив, що Росія сьогодні загрожує людству новою катастрофою. Про це глава держави написав у Twitter.

«Сьогодні трагедії на ЧАЕС – 36 років. Вона забрала життя десятків тисяч людей і змусила світ усвідомити загрози від недбалого поводження з «мирним атомом». Шкода, що усвідомили не всі. І нині дії РФ на українських АЕС загрожують людству новою катастрофою», – наголосив Зеленський.

31 березня російські військові залишили ЧАЕС і двома колонами вирушили в бік українського кордону з Республікою Білорусь.

Перед цим окупанти склали та підписали «Акт приёма и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции», зазначивши, що з боку адміністрації «об'єкта, який охоронявся» претензій до нацгвардії РФ немає.

На ЧАЕС 2 квітня підняли прапор України.