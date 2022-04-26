  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Дії Росії на українських АЕС загрожують людству новою катастрофою – Зеленський

    Зеленський: &laquo;Нині дії РФ на українських АЕС загрожують людству новою катастрофою&raquo; - Дії Росії на українських АЕС загрожують людству новою катастрофою – Зеленський
    Зеленський: «Нині дії РФ на українських АЕС загрожують людству новою катастрофою»
    фото: president.gov.ua

    Глава держава нагадав про загрози від недбалого поводження з «мирним атомом»

    Президент України Володимир Зеленський з нагоди 36-х роковин трагедії на Чорнобильській АЕС згадав Росію у своєму повідомленні. Він заявив, що Росія сьогодні загрожує людству новою катастрофою. Про це глава держави написав у Twitter.

    «Сьогодні трагедії на ЧАЕС – 36 років. Вона забрала життя десятків тисяч людей і змусила світ усвідомити загрози від недбалого поводження з «мирним атомом». Шкода, що усвідомили не всі. І нині дії РФ на українських АЕС загрожують людству новою катастрофою», – наголосив Зеленський.

    31 березня російські військові залишили ЧАЕС і двома колонами вирушили в бік українського кордону з Республікою Білорусь.

    Перед цим окупанти склали та підписали «Акт приёма и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции», зазначивши, що з боку адміністрації «об'єкта, який охоронявся» претензій до нацгвардії РФ немає.

    На ЧАЕС 2 квітня підняли прапор України.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти ЧАЕС війна Чорнобильська зона Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дії Росії на українських АЕС загрожують людству новою катастрофою – Зеленський