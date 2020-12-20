Зеленський зізнався у симпатіях новій президентці Молдові

Позиція Санду Україні зрозуміліша за позиція Додона

Президент Володимир Зеленський заявив, що симпатизує Молдові, яка обрала президентом Майю Санду. Глава України сказав про це в інтерв’ю The New York Times.

«Щодо перемоги Майї Санду на виборах, то скажу вам відверто: народ, Молдова обирають того, кого вони хочуть. Але до виборів відкриту підтримку комусь із кандидатів Україна давати не могла. До того, як Майя Санду стала Президентом, вона як прем'єр прилітала в Україну, і я зустрічався з нею і знаю її позицію щодо Криму, і мені її позиція щодо України в цілому, щодо війни на Донбасі зрозуміла набагато більше, ніж позиція попереднього Президента Додона. Я з Майєю із задоволенням зустрівся. Більше контактів з іншими лідерами влади або колишньої влади в Молдові у мене не було зі зрозумілих причин, які я вам щойно пояснив. Я підтримую Майю, вона це знає. Я говорив їй це й до виборів – який би не був результат, ми вас підтримуємо, мені дуже симпатична Молдова в цілому з таким лідером, і я бажаю їй демократичного розвитку. Молдова цього заслуговує», – сказав Володимир Зеленський.

Як повідомлялося раніше, новообрана президент Республіки Молдова Майя Санду заявила, що визнає і відстоює суверенітет України щодо анексованого Росією Криму.

«Моя позиція не змінилася з тих пір, коли ми з вами говорили ще в 2016 році. Крим - це частина України. Я поважаю територіальну цілісність і суверенітет України щодо Криму. Я про це говорила, коли була прем'єр-міністром, і запевняю, я буду говорити точно те саме, коли стану президентом», – сказала Санду в інтерв’ю для Європейської правди.

Попередник Санду Ігор Додон Крим українським не визнавав, про що висловлювався неодноразово і в зв’язку з чим Володимир Зеленський та експрезидент Петро Порошенко відмовлялися з ним зустрічатися. Більш того, Додон взагалі жодного разу не спілкувався з чинним президентом України. У зв’язку із заявами колишнього молдавського лідера, що «Крим належить Російській Федерації» у України з Молдовою були досить прохолодні стосунки кілька останніх років.