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    Зеленський зізнався у симпатіях новій президентці Молдові

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    Майя Санду - Зеленський зізнався у симпатіях новій президентці Молдові
    Майя Санду
    Фото: Європейська правда

    Позиція Санду Україні зрозуміліша за позиція Додона

    Президент Володимир Зеленський заявив, що симпатизує Молдові, яка обрала президентом  Майю Санду. Глава України сказав про це в інтерв’ю The New York Times.

    «Щодо перемоги Майї Санду на виборах, то скажу вам відверто: народ, Молдова обирають того, кого вони хочуть. Але до виборів відкриту підтримку комусь із кандидатів Україна давати не могла. До того, як Майя Санду стала Президентом, вона як прем'єр прилітала в Україну, і я зустрічався з нею і знаю її позицію щодо Криму, і мені її позиція щодо України в цілому, щодо війни на Донбасі зрозуміла набагато більше, ніж позиція попереднього Президента Додона. Я з Майєю із задоволенням зустрівся. Більше контактів з іншими лідерами влади або колишньої влади в Молдові у мене не було зі зрозумілих причин, які я вам щойно пояснив. Я підтримую Майю, вона це знає. Я говорив їй це й до виборів – який би не був результат, ми вас підтримуємо, мені дуже симпатична Молдова в цілому з таким лідером, і я бажаю їй демократичного розвитку. Молдова цього заслуговує», – сказав Володимир Зеленський.

    Як повідомлялося раніше, новообрана президент Республіки Молдова Майя Санду заявила, що визнає і відстоює суверенітет України щодо анексованого Росією Криму.

    «Моя позиція не змінилася з тих пір, коли ми з вами говорили ще в 2016 році. Крим - це частина України. Я поважаю територіальну цілісність і суверенітет України щодо Криму. Я про це говорила, коли була прем'єр-міністром, і запевняю, я буду говорити точно те саме, коли стану президентом», – сказала Санду в інтерв’ю для Європейської правди.

    Попередник Санду Ігор Додон Крим українським не визнавав, про що висловлювався неодноразово і в зв’язку з чим Володимир Зеленський та експрезидент Петро Порошенко відмовлялися з ним зустрічатися. Більш того, Додон взагалі жодного разу не спілкувався з чинним президентом України. У зв’язку із заявами колишнього молдавського лідера, що «Крим належить Російській Федерації» у України з Молдовою були досить прохолодні стосунки кілька останніх років.

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    Теги: Петро Порошенко Молдова Володимир Зеленський Україна Ігор Додон Мая Санду
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