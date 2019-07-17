Вся правда про Зеленського розкриється після виборів

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цікаво, що ж буде після виборів, коли вже не буде причин ховатися

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За неделю до выборов…

Суд отменил арест недвижимости Коломойского и Ко

Из списка Слуги Народа незаконно и грубо выгнали Коробкову, которая оппонировала Привату и сделали это по требованию человека Коломойского – Дубинского, а никто в партии и не пикнул

Зеленский пообещал, что государства найдет денег для аэропорта города Днепр, который принадлежит Коломойскому

Бывший член правления Приватбанка, Дубилет-младший, сын главы правления, Дубилета-старшего, анонсирует, что будет сотрудничать с офисом президента и СБУ по борьбе с коррупцией

Виктория Страхова, предлагавшая отдать Коломойскому 2 млрд долларов, назначена в Наблюдательный Совет Укрэксимбанка

Зеленский предложил люстрировать правление НБУ, таким образом разрушая независимость регулятора и убирая людей, которых давно ненавидит Коломойский

Конституционный Суд принимает решение о том, что НАБУ не право и не имеет право останавливать коррупционные сделки, если они касаются заводов Коломойского

Зеленский намерен наплевать на голосование киевлян и поставить править городом менеджера Коломойского

Зеленский хочет провести в Украине Олимпийские игры, ведь наверное тогда надо будет подготовится и профинансировать Буковель Коломойского. А что, у нас разве есть проблемы с деньгами, парад не проведем, сразу на Олимпиаду хватит. Даешь Олимпиаду. Еще Янукович хотел, но не успел. Не дали государственнику. Надо выгнать МВФ и организовать Олимпиаду. А то скоро глобальное потепление придет и никогда зимней олимпиады у нас не будет.

И да, нет никакого влияния Коломойского на Зеленского. Просто вам показалось. Конечно же, это просто новые люди. Которые хотят сделать новые честные правила. Одни для всех. Ведь им можно верить. Они ведь никогда не врали и не нарушали закон?

Ну и что, что назначили Богдана в нарушение закона о люстрации. Сами же говорят, потом специально переименовали администрацию президента в офис президента, чтобы формально не нарушать закон. А то, что пару недель нарушали, так это с кем не бывает. Главное что потом выкрутились. Если что-то упало и быстро поднять, то не считается, что падало. У студентов всегда так. И вообще, Богдан слишком важный человек для Зеленского, чтобы обращать внимание на закон. Он с Зеленским и в море зайдет, и на завод, и на водопад. Без него никуда. Какие уж там законы. Революционная целесообразность. Про законы потом, когда-то. И что с того, что президент обещал уйти, как только нарушит закон. Мало ли что он обещает. Это же популизм. Такое можно потом не исполнять. Кто поверил, тот сам виноват. Главное поверьте, что никак Коломойский не влияет на президента. Вот вообще никак. Это все вам кажется. Просто поверьте. А то, что Богдан был юристом Коломойского, так это уже в прошлом. Он в прошлом году к Зеленским к Коломойскому летал, а в этом ни-ни.

Интересно, что же будет после выборов, когда уже не будет причин прятаться. Потому что именно так выглядят политические силы, которые зависимы от олигархов. И можно сколько угодно приписывать другим политическим силам связь с Соросом, Пинчуком или рептилоидами, когда нет никаких фактов, но нельзя же отрицать те самые очевидные факты, когда речь идет о связи с Коломойским.

Осталось понять, это все Зеленский? Или Богдан. Или это теперь одно и то же? Или Богдана будем называть президентом? Или лучше регентом? Ведь не будем мы в Украине повторять российские сказки о хорошем царе и плохих боярах. И если царь хороший, а бояре плохие, то почему царь их терпит? Он не может понять, что они плохие? Тогда он профнепригоден. А если понимает, то зачем держит? Тогда соучастник.

Джерело: блог Сергія Фурси

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