Секретар Бориспільської міськради Годунок таки подасть до суду на Зеленського



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Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок

Годунок готує позовну заяву про образу честі і гідності

Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок у п'ятницю, 19 липня, звернеться до суду з позовом до президента України Володимира Зеленського через образу його честі і гідності.

Про це Годунок сказав у коментарі УНН.

«Планую подавати (до суду. - ред.), 100%. Збираюся у п'ятницю (19 липня. - ред.) до Печерського або Оболонського суду - у залежності від того, де працює людина, або де проживає», - повідомив Годунок.

За його словами, зараз готується позовна заява про образу честі і гідності.

Годунок має намір вимагати виплату однієї гривні компенсації за нанесення моральної шкоди. Крім того, чиновник вимагатиме публічних вибачень, а також сприяння президента «в будівництві об'їзної дороги, дитячого садка, школи та лікарні».

Відразу після інциденту Годунок заявив, що збирається подавати до суду на президента. В інтерв'ю «Главкому» чиновник також зауважив: «Команда президента сфальсифікувала ролик: вони вирізали частину відео, на якій я ставлю питання президенту про корупцію його підлеглих, які відмивають гроші...Я просив допомоги у президента на будівництво нової лікарні, на ремонт доріг, на фінансування шкіл та дитсадків... Це сотні мільйонів, у бюджеті міста немає таких коштів! А президент чомусь зірвався на мені».

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