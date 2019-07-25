Зеленський зустрінеться з новим прем’єр-міністром Британії



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Підготовка до зустрічі Джонсона із Зеленським почнеться після завершення «Брекзиту»

Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко прогнозує, що підготовка зустрічі нового прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та президента України Володимира Зеленського почнеться після того, як Лондон завершить процедуру «Брекзиту» – виходу з Європейського союзу.

Про це вона розповіла в ефірі Радіо Свобода на питання щодо того, коли сторони планують почати підготовку цього саміту.

«Ми б, звичайно, дуже хотіли організувати цей візит (зустріч Зеленського і Джонсона – ред.) у зручний для обох сторін час. Ми, звичайно, об’єктивно даємо час Великій Британії на реалізацію Брекзиту до 31 жовтня, але після того моменту, думаю, буде робитися все для того, щоб ми організували повноцінний двосторонній контакт між двома лідерами», – сказала посол.

Вона нагадала, що Борис Джонсон двічі відвідував Україну під час роботи міністром закордонних справ Об’єднаного королівства.

«Він знає про нашу специфіку, про збройний конфлікт з росіянами, про анексію Криму, і ми завжди могли розраховувати на його підтримку», – зазначила Галібаренко.

Водночас вона звернула увагу на те, що після обрання у фокусі уваги новообраного прем’єр-міністра, вочевидь, буде реалізація «Брекзиту».

Нагадаємо, лідер консервативної партії Великобританії Боріс Джонсон зустрівся з королевою Єлизаветою II, яка призначила його на посаду глави кабінету міністрів країни.

Таким чином, він офіційно змінив Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра.

23 липня стало відомо, що новим лідером Консервативної партії замість Терези Мей, а відтак – прем’єр-міністром Великої Британії стане Боріс Джонсон.