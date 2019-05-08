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    Зеленський зустрівся із заступником помічника держсекретаря США

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    <p>Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент привітав новообраного президента Володимира Зеленського з перемогою на виборах</p> - Зеленський зустрівся із заступником помічника держсекретаря США

    Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент привітав новообраного президента Володимира Зеленського з перемогою на виборах

    Фото: Twitter Посольства США в Україні

    Сполучені Штати й надалі готові підтримувати партнерські відносини з Україною, заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент

    Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент провів зустріч з новообраним президентом України Володимиром Зеленським.

    Про це повідомило Посольство США в Україні у Twitter.

     «Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент привітав новообраного президента Володимира Зеленського з перемогою та наголосив, що Сполучені Штати й надалі готові підтримувати партнерські відносини з Україною для просування політичних та економічних реформ», - говориться у повідомленні посольства.

    Раніше повідомлялося, що Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд плани щодо боротьби з корупцією та Мінський формат урегулювання конфлікту на сході України.

    Під час зустрічі також йшлося про представництво України на конференції з питань підтримки реформ в Україні, яка відбудеться в Торонто в липні.

    Також єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган 7 травня у Києві зустрівся із Зеленським.

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