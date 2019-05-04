  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський зустрівся з Парубієм -ЗМІ

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Зеленський зустрівся з Парубієм -ЗМІ
    Володимир Зеленський

    Після цієї зустрічі Парубій розіслав листи керівникам парламентських фракцій з проханням зустрітися сьогодні о 15:00.

    Переможець президентських виборів Володимир Зеленський провів зустріч з головою Верховної Ради Андрієм Пурубієм.

    Про це повідомили джерела ДС.

    За словами джерел, Парубій і Зеленський говорили близько 40 хвилин про роботу Ради і про інавгурацію.

    Після цієї зустрічі Парубій розіслав листи керівникам парламентських фракцій з проханням зустрітися сьогодні о 15:00.

    На цій зустрічі глави фракцій повинні остаточно узгодити дату інавгурації нового глави держави.

    Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ