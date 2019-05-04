Зеленський зустрівся з Парубієм -ЗМІ



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Володимир Зеленський

Після цієї зустрічі Парубій розіслав листи керівникам парламентських фракцій з проханням зустрітися сьогодні о 15:00.

Переможець президентських виборів Володимир Зеленський провів зустріч з головою Верховної Ради Андрієм Пурубієм.

Про це повідомили джерела ДС.

За словами джерел, Парубій і Зеленський говорили близько 40 хвилин про роботу Ради і про інавгурацію.

Після цієї зустрічі Парубій розіслав листи керівникам парламентських фракцій з проханням зустрітися сьогодні о 15:00.

На цій зустрічі глави фракцій повинні остаточно узгодити дату інавгурації нового глави держави.