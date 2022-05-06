В околицях Бєлгорода видніються стовпи диму (відео)

Тим часом в МНС Росії пожежу заперечують

Мешканці Дубового у Бєлгородській області повідомляють, що у різних частинах міста видно дим. Відео публікувають російські Телеграм-канали.

Що стало причиною цього диму – наразі невідомо. Але місцева влада заперечує, що на території Бєлгородської області, яка межує з Україною, щось горить.

Тим часом місцеві телеграм-канали показують стовбури диму, які утворюють велику чорну хмару.

Подібні клуби диму зафіксували й жителі селища Дубове. Але де саме ця пожежа вони наразі не можуть зрозуміти.

Тим часом в МНС Росії пожежу заперечують. Там кажуть, що щось горить на території України.

Також повідомляється, що цього ранку в районі села Червоний Хутір, який недалеко від кордону з Україною, «прилетіло щось серйозне». Місцевий житель показав уламки невідомого літального об'єкту та величезну яму неподалік.

Нагадаємо, що біля села Томаківка Бєлгородської області Росії горить об'єкт Міноборони РФ, імовірно склад боєприпасів.

У неділю, 1 травня, під російським містом Бєлгород, що знаходиться поблизу українського кордону, піднявся стовп диму, жителі міста поскаржилися на серію вибухів невстановленого походження.

А 30 квітня повідомлялося, що у Бєлгороді знову «хлопки», городян лякають обстрілом.

Крім того, 28 квітня уночі в російському Бєлгороді було чутно вибухи.

Губернатор Бєлгородської області і раніше вже звинувачував Україну у нібито обстрілі російської території.

Як повідомлялося, 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.





