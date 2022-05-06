РФ штурмує «Азовсталь» і намагається захопити Попасну – Генштаб

Ситуація на фронті станом на ранок 6 травня: оперативні дані Генштабу

Триває 72-га доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупант не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні, веде активні бойові дії на Донецькому і Таврійському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 6 травня.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. В прикордонних районах України на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей на позиціях та опорних пунктах утримується незначна кількість особового складу, озброєння та військової техніки.

Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку противник активних дій не проводив. Продовжує обстріли з реактивної та ствольної артилерії житлових кварталів та передмістя Харкова.

Ворог продовжує здійснювати нарощування системи протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення та вогневого ураження. Проводить перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів.

З метою уточнення позицій наших військ та напрямків подальшого просування ворог здійснює повітряну розвідку.

На базі Куп’янської міської лікарні в облаштованому окупантами шпиталі, за наявною інформацією, перебуває до 300 поранених.

Донецький і Таврійський напрямки

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує вести активні бойові дії.

На Лиманському напрямку здійснює обстріли позицій наших військ.

На Попаснянському напрямку основні зусилля зосередив на встановленні повного контролю над населеним пунктом Попасна та відновленні наступу на населені пункти Лиман та Сіверськ.

У Маріуполі продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі «Азовсталі». В окремих районах за підтримки авіації поновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

На Сєверодонецькому, Авдієвському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів. Здійснює вогневий вплив з метою сковування дій наших військ та знищення артилерійських підрозділів.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, утримував зайняті рубежі, посилював системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Обстрілював позиції наших військ. На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог здійснює обстріли населених пунктів, які залишив.

Відмічено ведення противником повітряної розвідки в районах населених пунктів Олександрівка, Сергіївка, Володимирівка.

Волинський і Поліський напрямки

На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. У підрозділах збройних сил республіки Білорусь триває перевірка бойової готовності сил реагування.

Наші перемоги

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ було уражено п’ятнадцять повітряних цілей: чотирнадцять безпілотних літальних апаратів типу «Орлан» та один літак.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено вісім танків, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки противника.

Як повідомлялося, за даними Пентагона, основні сили російських окупаційних військ, кинуті раніше на Маріуполь, зараз відведені на північ від міста.

Полк «Азов» у відеозверненні увечері 5 травня поінформував, що захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу. А рашисти застосовують проти них авіацію, артилерію та піхоту.