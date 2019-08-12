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    Зеленський звільнив 18 голів райдержадміністрацій

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    Зеленський звільнив 18 голів райдержадміністрацій

    Під звільнення потрапили голови РДА у Донецькій області та на Львівщині

    Президент Володимир Зеленський звільнив 18 голів райдержадміністрацій у двох областях.

    Відповідні укази від 12 серпня опубліковані на сайті глави держави.

    Зокрема, президент звільнив сімох чиновників у Донецькій області та 11 – на Львівщині.

    Як відомо, Зеленський змусив написати заяву за власним бажанням керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського.

    Також президент під час робочої наради з приводу незаконного видобутку бурштину порадив звільнитися керівникам поліції та СБУ Житомирської області.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 12 серпня представив нового голову Житомирської ОДА під час робочої поїздки в область.

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