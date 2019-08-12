Зеленський звільнив 18 голів райдержадміністрацій



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Під звільнення потрапили голови РДА у Донецькій області та на Львівщині

Президент Володимир Зеленський звільнив 18 голів райдержадміністрацій у двох областях.

Відповідні укази від 12 серпня опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, президент звільнив сімох чиновників у Донецькій області та 11 – на Львівщині.

Як відомо, Зеленський змусив написати заяву за власним бажанням керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського.

Також президент під час робочої наради з приводу незаконного видобутку бурштину порадив звільнитися керівникам поліції та СБУ Житомирської області.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 12 серпня представив нового голову Житомирської ОДА під час робочої поїздки в область.